Anuncian primer posible caso de viruela del mono en suburbio del condado Cook

Forest Park, IL—El Departamento de Salud Pública del Condado Cook (CCDPH) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) anunciaron este sábado el primer presunto caso reportado de la viruela del mono en un residente de los suburbios del Condado Cook.

Se sospecha que es un presunto caso positivo dado a las características epidemiológicas que presentó el paciente y tras el resultado positivo de ortopoxvirus que arrojó en la prueba.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De acuerdo con los funcionarios de salud, la persona permanece aislada y sus contactos cercanos están siendo identificados por CCDPH, así como se les ofrecerá vacunación luego de la exposición, de acuerdo con las recomendaciones de los departamentos de salud.

La viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas, y el tiempo entre la exposición y el inicio de los síntomas (período de incubación) les da tiempo a los funcionarios de salud para rastrear los contactos y romper la cadena de infección. Las personas que no tienen síntomas de viruela del simio no pueden transmitir el virus a otras personas, según funcionarios de salud.

“El riesgo para los residentes de los suburbios del condado Cook sigue siendo bajo, pero queremos que las personas estén al tanto de los signos y síntomas de la viruela del simio para que busquen atención médica si se desarrollan”, dijo el Dr. LaMar Hasbrouck, director de operaciones de CCDPH. “CCDPH está rastreando activamente a todos los contactos de este caso para que sean conscientes de su riesgo y reducir la posible transmisión”, añadió.

La viruela del mono es una enfermedad viral rara, pero potencialmente grave, que pertenece a la familia de los ortopoxvirus. La infección generalmente comienza con síntomas similares a los de la gripe e inflamación de los ganglios linfáticos y progresa a una erupción en la cara y el cuerpo.

Los síntomas de la viruela del simio pueden incluir: