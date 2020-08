Gobernadora reconoce ventaja, pero no victoria de Pierluisi

La gobernadora Wanda Vázquez ofreció este domingo un mensaje en el que -aunque no reconoció la victoria de Pedro Pierluisi, no lo felicitó- habló de la tendencia que lo pone como ganador de la primaria.

“Quiero dirigirme a Pedro Pierluisi y sé que es una de las preguntas que tienen pendientes de cuál es el respaldo. Y yo le digo al licenciado Pierluisi que lo más importante en este proceso que tiene que perseguir y que tiene que aspirar a que esos miles y miles de puertorriqueños que creyeron en esta servidora y que me dieron su voto, que creyeron en hacer la diferencia, en hacer un gobierno fuera de política, pensando en la gente, siendo la voz del, decidir y escuchar la voz de nuestro pueblo, a esas personas es que debe aspirar el respaldo de nuestra gente”, dijo la gobernadora en su mensaje al conceder la victoria a Pierluisi Urrutia.

“De igual manera le digo a Pierluisi que piense en la gente, que haya humildad, que haya sensibilidad para nuestro pueblo”, añadió.

Vázquez criticó lo que llamó una campaña negativa y se marchó sin contestar preguntas de la prensa. Sin embargo, aseguró que continuará trabajando por Puerto Rico.

“Yo continuaré siendo, hasta el 2 de enero, la Gobernadora de todos los puertorriqueños”, dijo.

Más temprano

El director de campaña de Vázquez , Jorge Dávila, dio en la tarde del domingo las razones para la derrota de la aspirante a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“La única candidata que jamás había hecho una campaña política es la gobernadora. Y ciertamente esa campaña se vio afectada por el asunto de la pandemia. Número dos, es la única candidata que es gobernadora. Y a diferencia de los otros que estuvieron haciendo campaña y levantando fondos 24/7, la gobernadora tuvo que dividir su tiempo entre hacer campaña política y gobernar”, dijo Dávila en un mensaje antes de que la gobernadora llegue a su Comité para aceptar su derrota.

“La gobernadora aprendió a hacer campaña política a las malas. Y lamentablemente, bajo una campaña más baja que yo había visto en la historia. Una campaña difamatoria y que ciertamente eso en ningún momento amilanó a la gobernadora, por el contrario, le dio más fuerzas”, añadió.

Dávila también les envió un mensaje a los representantes y a los funcionarios de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI).

“Aquellos que pretendan manchar el nombre de Wanda Vázquez y aquellos que pretendan continuar procesos de investigaciones amañadas, les digo que hay un pueblo detrás de Wanda Vázquez y que Wanda Vázquez no está sola”, sostuvo.

El director de campaña agradeció la oportunidad brindada.

“Me siento orgulloso, me siento privilegiado y me siento que estaba en el lado correcto de la historia. Le agradezco a la señora Wanda Vazquez que me haya dado la oportunidad y el privilegio de acompañarla en esta gesta histórica. Una mujer a quien yo llamo la mujer de hierro. Que ha enfrentado todos los retos habidos y por haber que ningún otro gobernador en la historia reciente haya pasado”, expresó.