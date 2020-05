Carmen Yulín: “Wanda, el país no debe vivir aprisionado por tu incapacidad”

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto reaccionó el viernes, al arresto de Giovanni Roberto en medio de una manifestación en caravana en Hato Rey y al mensaje que ofreció la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre el toque de queda y la apertura paulatina del sector económico.

“Esto es un mensaje directo a la gobernadora, no se puede usar la excusa, gobernadora, de que la gente tiene que permanecer en su casa para reducir el contagio para usted correr por la libre y no permitir la libertad de expresión de nuestros ciudadanos y ciudadanas. No se puede. Wanda, no se puede. Como exsecretaria de Justicia debe saber eso. Pero, no pudo como procuradora, no pudo como secretaria de Justicia, no puede como gobernadora”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

La gobernadora anunció la reapertura de algunas actividades económicas.

Recordó sobre una manifestación que se llevó a cabo en la Fortaleza “y no ocurrió nada”. Añadió sobre las caravanas que han realizado los policías estatales a los hospitales del municipio de San Juan.

“En este gobierno no pueden trabajar con las crisis, no pudieron contar los muertos en maría y no pueden contar los enfermos con el COVID. Así que, Wanda, eso no quiere decir que el país debe vivir aprisionado por tu incapacidad”, sentenció.

En cuanto al mensaje ofrecido por la gobernadora sobre la nueva orden ejecutiva, Cruz Soto reaccionó.

La Opinión de Jay.

“Lo que vimos de la gobernadora es una intención de abrir los espacios a pesar de que no hay un rastreo correcto, no sabemos con exactitud el número de pruebas que hay, que no sabemos los positivos que hay, pero en San Juan, sin duda, aún con todas esas lagunas, nosotros no sabemos cuántas personas que llegan y son intervenidas en el aeropuerto vienen a quedarse en San Juan. Nosotros no sabemos cuántas personas que están identificadas como de Veteranos son de San Juan, así que, como vemos una intención de la gobernadora de hacer una apertura de a pesar de que los datos científicos dicen lo contrario, fíjate que el secretario de Salud ha sido enfático de que el pico duraba entre el 15 de abril al 8 de mayo, pero la apertura va a comenzar desde el 4 de mayo”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

“No hace sentido eso. Y previendo que las proyecciones del estado no hacen sentido de haber una apertura mayor a las 7;00 de la noche, nosotros vamos a tomar los pasos que hay en ley para controlar la cantidad de personas que vamos a ver en lugares públicos”, añadió la alcaldesa quién tomó de ejemplo lo que sucedió la pasada semana en Piñones donde hubo bastante público.

Se le habían radicado dos cargos, sin embargo, la jueza Raiza Cajigas determinó no causa.

Cruz Soto habló sobre la posibilidad de controlar el horario de toque de queda.

“Nosotros estamos llevando las cosas como hay que hacerlas, por pasos. No queremos tomar medidas extremas, lo que queremos es tomar medidas preventivas que nos permitan el poder rápidamente adaptarnos a otra decisión equivocada de la gobernadora. Una decisión equivocada tras otra. Una falta de información tras otra, una incapacidad para manejar los asuntos tras otro. Y por eso, tenemos a nombre de la ciudadanía tomar decisiones para que los contagios no aumenten en San Juan”, dijo.

Además, la alcaldesa criticó la tardanza del gobierno en otorgar las ayudas económicas y el desempleo a los trabajadores y ciudadanos.

“El hambre es hoy. No llegan los mil doscientos dólares porque no se pueden poner de acuerdo. Y no se pueden poner de acuerdo porque le exigen más por la corrupción de este gobierno. No llega el desempleo, y le tienen que pedir ayuda a los alcaldes, no pueden distribuir la comida de los comedores escolares y le tienen que pedir ayuda a los alcaldes, así que no es decir mi pueblo amado, pon el dinero donde usted dice. Es extremadamente importante porque esto va a tocar a las madres trabajadoras. ¿Dónde dejo a mi hijo o a mi hija para que tomen sus clases si yo tengo que ir a trabajar? Lo digo antes y lo repito. La gobernadora insiste en promover políticas públicas sin tomar en cuenta el contexto de la realidad, ¿por qué? Porque lo hace desde el privilegio”, dijo Cruz Soto.

Las expresiones de la alcaldesa de la Capital se dieron luego de la juramentación de nuevos cadetes para la segunda academia de la Policía Municipal de San Juan.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.