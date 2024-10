Sobrepasan los $6,000: inflan precios de vuelos de Florida a Puerto Rico

PUERTO RICO - El paso del huracán Milton por el estado de Florida ha obligado a muchos a tener que desalojar zonas que experimentarían gran impacto, como Tampa, Orlando, Kissimmee, Daytona, entre otras.

Quienes opten por viajar a Puerto Rico podrían encontrar vuelos con precios muy elevados incluso con escalas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Así se vio en la plataforma Google Flights este martes, con precios que sobrepasan los $6,000.

Difícil y muy costoso poder salir del estado, ante la amenaza del huracán Milton.

Aquí algunos vuelos de Tampa hacia San Juan:

Búsqueda realizada a las 6:20am.

Vuelos de Orlando hacia San Juan:

Búsqueda realizada a las 6:18am.

Piden solidaridad con ciudadanos que huyen del huracán Milton

El portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara y representante por Carolina, Ángel Matos García, hizo un llamado urgente a las aerolíneas en Estados Unidos para que demuestren compasión y solidaridad con los ciudadanos que están viajando desde la Florida a Puerto Rico y otras jurisdicciones, debido a la amenaza del huracán Milton.

“Las personas no buscan viajar por placer, sino que tienen la necesidad de salir de La Florida para protegerse de este huracán categoría 5. A las aerolíneas, les pido que tengan empatía y consideración con la gente en este momento de emergencia”, expresó Matos García. “Es inhumano y un abuso sin precedente que los pasajes aumenten desde los $200 hasta los $2,000 y $3,000 por persona. Esto es inaceptable”, sentenció.

El legislador solicitó además a las agencias federales pertinentes que evalúen esta situación y tomen medidas para garantizar que se haga justicia a los ciudadanos que están huyendo de esta crisis.

CIERRE AEROPUERTOS

Aeropuerto internacional de St. Pete-Clearwater - cerrará después del último vuelo el martes y permanecerá cerrado el miércoles y el jueves. El aeropuerto se encuentra en una zona de desalojo obligatorio y no es un refugio público. Prepárese y manténgase a salvo.

Aeropuerto Internacional de Tampa -Se suspenderán las operaciones de vuelos a las 9 a.m. del martes y se reabrirán cuando sea seguro hacerlo. El aeropuerto de Tampa no es refugio para personas o vehículos.

Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) y Aeropuerto Ejecutivo de Orlando (ORL) - El miércoles 9 de octubre por la mañana, el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) y el Aeropuerto Ejecutivo de Orlando (ORL) suspenderán las operaciones comerciales de pasajeros y privadas. El aeropuerto no está cerrado y permanecerá abierto para aceptar vuelos de emergencia/ayuda y socorro según sea necesario. Se reanudarán las operaciones comerciales lo antes posible según la evaluación de los daños. Se recomienda a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas para obtener actualizaciones de vuelos. Las autoridades alertan al público que el MCO no es un refugio autorizado. El aeropuerto no puede albergar a los residentes locales durante eventos climáticos severos.

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida/Southwest Florida International Airport (RSW) - Las aerolíneas en RSW están operando este lunes. Consulte con su aerolínea para obtener la información más actualizada. El aeropuerto aún no sabe qué impactos puede tener el huracán en los vuelos a finales de esta semana.

Aeropuerto internacional de Sarasota Bradenton / Sarasota Bradenton International Airport (SRQ) - SRQ está abierto y operativo mientras nuestro equipo continúa monitoreando el estado del huracán Milton.

Se anunciará cualquier cambio en las operaciones del aeropuerto en las redes sociales y en su sitio web.

Ten en cuenta que las aerolíneas pueden ajustar sus horarios, comunícate directamente con tu aerolínea para consultar el estado de tu vuelo.