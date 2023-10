Trágico Incidente de Apuñalamiento Sacude una Comunidad en Paz

En un inquietante incidente en la mañana del 14 de octubre de 2023, la tranquila comunidad del Área no Incorporada del Condado de Will, en Plainfield Township, se vio sacudida por un acto de violencia. Los agentes del Sheriff del Condado de Will respondieron con rapidez a una residencia cercana a la intersección de la S. Lincoln Highway y Lily Cache Road, situada en el bloque 16200 de S. Lincoln Highway. Su respuesta inmediata fue desencadenada por una escalofriante llamada al 911 de una víctima de 32 años que había sido atacada brutalmente.

La víctima angustiada, mostrando una valentía increíble, huyó a la seguridad de su baño mientras mantenía la calma y marcaba el 911 en una lucha a vida o muerte con su agresor. Su llamada de auxilio resonó en los oficiales de la ley, quienes rápidamente se movilizaron hacia la escena. Los agentes que respondieron se encontraron con una situación llena de peligro e incertidumbre.

Los agentes encontraron a dos víctimas, una mujer de 32 años y un niño de ocho años, ambos con múltiples heridas de apuñalamiento en el pecho, el torso y las extremidades superiores. La víctima femenina, en estado grave, sufrió más de una docena de heridas de apuñalamiento, subrayando la brutalidad del ataque. El niño de ocho años, gravemente herido con más de una docena de heridas, fue llevado de urgencia al hospital, pero trágicamente sucumbió a sus heridas.