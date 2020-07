¿Es seguro comer en los restaurantes? Expertos en salud contestan a nuestras preguntas

Con muchos estados que están cerrando bares y restaurantes debido al aumento de casos de COVI-19, muchos tienen preguntas sobre si es seguro comer en restaurantes de Illinois.

Esto después de que el estado permitiera que los restaurantes reabran el interior con limitada capacidad la semana pasada como parte de la fase 4 del plan de reapertura.

Dos restaurantes de Chicago volvieron a cerrar sus puertas debido a exposición al coronavirus. Y algunos trabajadores han expresado preocupación de volver al empleo.

Consultamos a varios expertos del Hospital de Nothwestern. A continuación, encontrarás las respuestas de la enfermera Heather Voss, directora de epidemiología y de prevención de infecciones, así como a su colega el Dr. fan Hafiz.

¿Cuáles son los mayores riesgos al comer dentro de un restaurante?

Tú te tienes que quitar el cubrebocas para comer, y si está en interiores, también puede ser difícil mantener la sana distancia. También hay una menor circulación del aire. Así que es más probable que COVID-19 se pueda propagar a través de gotitas de respiración cuando la gente habla, tose o estornuda. Los Centros para el Control de las Enfermedades o CDC también creen que las personas pueden tocar superficies contaminadas y luego tocar su nariz o boca, y contagiarse de esa manera.

¿Se puede el coronavirus propagar a través de la comida?

Hasta la semana pasada, los CDC indicaron que no hay evidencia de que manejar comida o consumirla esté asociado con COVID-19. Es posible que una persona se contagie al tocar comida o envolturas y luego tocarse la cara, pero creemos que el virus se esparce de persona a persona cuando alguien habla, tose o estornuda.

Un reporte científico estima que permanece el mismo tiempo que sobre una superficie de cartón.

Si la personas que cocina la comida tiene coronavirus, ¿me puedo contagiar? ¿Y qué tal el mesero?

Los CDC indican que el riesgo es bajo, pero recomendamos lavarse las manos al preparar comida y antes de comer. Es posible contagiarse al tocar platos que han sido manipulados por otras personas. Recomendamos que las personas revisen las medidas de sanidad de un restaurante antes de ir. Todo el personal debe llevar puesto cubrebocas durante todo el tiempo de servicio.

¿Es más seguro comer afuera? ¿Por qué?

Es definitivamente más seguro comer afuera porque el aire circula más. Pero no significa que no te puedes contagiar. Debes mantener la distancia de seis pies con personas con las que no vives y ponerte una mascarilla si vas a conversar después de la comida.

¿Es seguro usar los platos y cubiertos de un restaurante?

Muchos restaurantes están usando cubiertos y platos desechables. Puedes usar sus platos si están desinfectados, pero evita los bufetes y tocar los saleros.

El coronavirus obligó a cambios en las reglas para volar.

¿Qué tan seguro es comer en grupo? ¿Es menos seguro que comer con otra persona?

El riesgo aumenta mientras más numeroso sea el grupo. Esto debido a que es más difícil mantener la sana distancia y es poco probable que usen mascarilla. Debes calcular el riesgo cuando planees reunirse con personas. Una persona también debe tener en cuenta la salud de las otras personas con las que se puede entrar en contacto después de comer en un restaurant. En algunas partes del país, ha habido u marcado incremento en el número de casos entre jóvenes que luego contagian a personas mayores que tiene un riesgo mayor debido a complicaciones por COVID-19.

¿Cuál es la mejor manera de mantenerse seguro?

Mascarillas, sana distancia y lavarse las manos son muy efectivos. Tenemos que asegurarnos de que las personas están conscientes de que las decisiones que tomen pueden afectar a otras personas que pueden sufrir serias complicaciones por el virus.

¿Van a ir a comer dentro un restaurante pronto?

No voy a ir a comer dentro un restaurante en fecha próxima. Cuando no comemos en casa, mi familia y yo recogemos comida en un restaurante local o comemos al aire libre con las mesas a una distancia de por lo menos seis pies. No vale la pena el riesgo.