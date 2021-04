Más de 700 estudiantes de Naperville fueron puestos en cuarentena la semana pasada

Más de 700 estudiantes de una escuela de un distrito escolar de Naperville fueron puestos en cuarentena la semana pasada, según datos del distrito.

Según el panel de COVID del Distrito Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville, 707 estudiantes, incluidos 424 estudiantes de preparatoria, 87 estudiantes de secundaria y 196 niños de primaria, junto con dos miembros del personal fueron puestos en cuarentena la semana del 12 de abril.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La escuela señaló que las razones por las que las personas son puestas en cuarentena, es debido a que un contacto cercano dio positivo por COVID-19 ya sea en la escuela o afuera, tener un miembro del hogar que sea un contacto cercano o debido a las pautas de viaje o si una familia elige no enviar a un estudiante a la escuela.

Al mismo tiempo, 25 estudiantes dieron positivo por COVID y dos miembros del personal reportaron resultados positivos. El número de casos es menor que la semana anterior, en la que 40 estudiantes y dos miembros del personal dieron positivo en las pruebas.

Pero el número de cuarentenas es significativamente mayor que los 353 estudiantes y siete miembros del personal que se habían reportado la semana anterior. El distrito dijo que todavía está ofreciendo a los estudiantes la opción de aprendizaje solo en línea y aquellos que están en cuarentena están viendo la "transmisión en vivo de sus aulas".

Los funcionarios de salud están viendo un aumento en los casos positivos de COVID-19 a medida que las escuelas preparatorias del área de Chicago reanudan el aprendizaje en persona, pero el origen de los casos varía según la escuela.

Actualmente hay 12 casos activos en John Hersey High School en Arlington Heights, esto según funcionarios escolares. Dijeron que 147 estudiantes están en cuarentena.

"Todos los que dieron positivo por coronavirus nos dijeron que estaban con grupos de niños sin máscaras en los sótanos o en lugares para comer, como una tienda de sándwiches o algo así", dijo el director Gordie Sisson.

Sisson dijo que nadie está gravemente enfermo y no ha habido hospitalizaciones. Dijo que lo que está sucediendo en Hersey High School no cumple con la definición del brote del condado de Cook, porque no hay cinco o más casos vinculados.

Se han reportado más de una docena de casos de COVID-19 en Oswego East High School, con más de 300 estudiantes actualmente excluidos de la asistencia en persona. Según los funcionarios de la escuela secundaria Oswego East High School, se han reportado un total de 15 casos positivos entre el cuerpo estudiantil de la escuela.

Más de 300 estudiantes serán excluidos del aprendizaje en persona como resultado de esas pruebas. La escuela va a ofrecer aprendizaje totalmente remoto del 22 de abril al 1 de mayo. El Departamento de Salud Pública de Illinois está monitoreando 21 brotes escolares y algunos pueden estar relacionados con los deportes.

El Departamento de Salud del Condado de Lake dijo que los casos se han duplicado recientemente entre los niños que tienen entre 14 y 18 años y que la propagación podría provocar una infección en los miembros de la familia.

"Realmente necesitamos asegurarnos de que nuestros niños, si son elegibles para vacunarse, estén vacunados", dijo la Dra. Sana Ahmed del Departamento de Salud del Condado de Lake. "Mientras tanto, tenemos que estar muy conscientes de enfatizar el uso de mascarilla, lavarse las manos y cuidar la distancia ".