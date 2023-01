Perú: manifestantes bloquean la Panamericana Sur, la vía más importante del país

LIMA, Perú - Un grupo de manifestantes bloqueó desde las primeras horas de este jueves la carretera Panamericana Sur, la más importante del país, en el inicio del segundo día de protestas contra el Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Piquetes de ciudadanos tomaron desde la madrugada la Panamericana a la altura de los kilómetros 264 y 299, en una zona de la región de Ica, al sur de Lima, según informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran).

Medios locales detallaron que los manifestantes colocaron piedras, palos y neumáticos para impedir el paso de vehículos por esa autopista, que recorre todo el país y une a Lima con las regiones del sur, donde se presentan las principales protestas que exigen la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.

La Policía Nacional reportó durante la noche del miércoles que el tránsito de vehículos estaba restringido en la Panamericana, donde se encontraban detenidos autobuses y vehículos que salieron de Lima con destino a Ica, Arequipa, Cuzco y Tacna, así como de esas regiones hacia la capital.

Las movilizaciones contra el Gobierno peruano y a favor del cierre del Congreso retornaron este miércoles tras una tregua navideña, con más de una treintena de bloqueos en carreteras, pero sin que se produzcan graves enfrentamientos con las fuerzas del orden.

En Lima, cientos de personas se concentraron en plazas del centro histórico e intentaron marchar hacia el Congreso, pero la Policía desplegó a numerosos efectivos para evitar que llegaran al Palacio Legislativo y los hizo retroceder con gases lacrimógenos.

En otras ciudades, como Huancayo, Piura y Ayacucho, los manifestantes salieron a las calles con ataúdes de cartón y letreros que piden la renuncia de Boluarte por la represión policial de las marchas de diciembre pasado, en las que murieron 28 personas.

En su último reporte, la Sutran informó de más de 30 puntos de tránsito afectados por las manifestaciones que, indicó, incluyen siete vías nacionales en cinco regiones del país.

En un mapa interactivo se observó que la mayoría de bloqueos se mantienen este jueves en la región sureña de Puno (fronteriza con Bolivia), aunque también se incrementaron en localidades de la región de Cuzco y se reportaron otros en la selvática Madre de Dios, la sureña Apurímac y las centrales Junín y Huánuco.

En Cuzco manifestantes realizan una marcha con el objetivo de llegar hasta la ciudad de Sicuani, la segunda más poblada de esa región, donde aseguran que hay una concentración más numerosa de ciudadanos.

Por otra parte, la situación se mantiene en calma en las también sureñas Arequipa y Ayacucho, que fueron el epicentro de las protestas de diciembre pasado, y donde los comercios y el transporte trabajaron con normalidad y sin que se reporten bloqueos.

Las protestas en Perú comenzaron en diciembre pasado, luego de que Boluarte asumiera la Presidencia por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el Legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto.

El primer ministro, Alberto Otárola, afirmó este miércoles que los peruanos quieren "vivir en paz" y que hay un "trabajo permanente" de las fuerzas de seguridad para asegurar "la libertad de tránsito" en todo el país.

DENUNCIAN A EVO MORALES

El expresidente de Bolivia Evo Morales fue denunciado este jueves ante la Fiscalía de Perú por el congresista peruano Jorge Montoya, por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de "atentado contra la integridad nacional".

Montoya, representante del partido ultraconservador Renovación Popular y excomandante de las Fuerzas Armadas, informó, en su cuenta de Twitter, que ha "denunciado penalmente" a Morales ante el despacho de la fiscal general peruana, Patricia Benavides.

Incluyó en su acusación al exgobernador de la región sureña de Puno Germán Alejo Apaza y el exgobernador de la región Junín Vladimir Cerrón, secretario general del partido marxista Perú Libre.

El legislador, un almirante retirado de la Marina de Guerra de Perú que fue jefe de las Fuerzas Armadas, también atribuye a Apaza la presunta comisión del delito de usurpación de poderes, por supuestamente haber promovido la presencia de Morales en Puno.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció este martes que el organismo está preparado para un eventual adelanto de los comicios generales a diciembre de 2023.

Además, por haber "facilitado" en 2019 una ordenanza regional para que Puno pueda establecer "políticas de integración" con pueblos originarios de otros países.

En el caso de Cerrón, lo acusa por sus publicaciones en Twitter, en una de las cuales aseguró: "Nos federalizamos en Asamblea Constituyente o se abre el camino a la secesión del país".

Antes de presentar su denuncia, Montoya declaró a periodistas que "cualquier persona que atente contra la soberanía nacional debe ser sancionada y retirada del país o estar metida tras las rejas".

Cerrón respondió en Twitter que existe una "persecución paranoide" de sus opositores, que piensan "intimidarlos", pero agregó que "el pueblo vencerá".

"Al querer prohibir el ingreso de Evo Morales al país, la derecha fascista aún no aprende que las ideas no dejan de ser o estar por prohibiciones, normas, decretos, etc., por el contrario, las hace más expectantes", indicó.

MORALES Y PERÚ

Evo Morales (2006-2019) mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.

El exgobernante ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado, el 7 de diciembre pasado.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo por sucesión constitucional, anunció este miércoles que está analizando junto a la autoridad migratoria "la situación de ingreso" de Morales a su país, porque no debe "intervenir en temas internos".

"En Perú tenemos el derecho de tejer nuestra propia historia y que nadie, personas ajenas al territorio nacional, tengan que estar viniendo y querer intervenir en tejer nuestra historia", subrayó.

El embajador de Perú en Estados Unidos, Oswaldo de Rivero, anticipa el apoyo de Washington al gobierno de Dina Boluarte; mientras Pedro Castillo solicita asilo político en México.

En noviembre de 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona non grata a Morales "por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del Gobierno" de Castillo.

En respuesta, el exgobernante boliviano sostuvo este jueves en Twitter que "da la otra mejilla" ante los "ataques políticos de la derecha peruana" y pidió que "paren las masacres" en ese país.

"Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y "terruqueo" contra nuestros hermanos indígenas", escribió antes de añadir que "no habrá paz sin justicia social".

"El Perú profundo demanda una transformación de fondo", concluyó en alusión a las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso peruano que se reiniciaron este miércoles tras una tregua navideña, luego de que en diciembre dejaran un saldo de 28 muertos.