Medios: el príncipe William tuvo coronavirus en abril

El príncipe William de Gran Bretaña dio positivo al coronavirus, aparentemente al mismo tiempo que su padre, el príncipe Carlos, a principios de este año, informó la BBC.

El informe citó fuentes de Palacio no identificadas y el periódico The Sun dijo que William mantuvo sus compromisos telefónicos y de video sin revelar su diagnóstico porque no quería preocupar a nadie.

El Palacio de Kensington declinó hacer comentarios el domingo, pero no negó los reportes.

El periódico dijo que William fue tratado por médicos del palacio y siguió las pautas del gobierno al aislarlo en la casa familiar Anmer Hall.

El príncipe Carlos tuvo síntomas leves de COVID-19 en marzo. En su primer compromiso público después de recuperarse, Carlos reveló que perdió el sentido del gusto y el olfato mientras estaba enfermo.

William hizo una aparición pública a mediados de octubre con su abuela, la reina Isabel II, quien estaba haciendo su primer compromiso público fuera de una residencia real desde principios de marzo. Se reunieron con científicos del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa en Porton Down, en el sur de Inglaterra.