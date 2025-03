Carney asume cargo de primer ministro de Canadá: “Jamás formaremos parte de EEUU”

TORONTO - El exgobernador del Banco Central canadiense Mark Carney asumió el cargo de primer ministro de Canadá el viernes, y ahora intentará guiar a su país a través de una guerra comercial provocada por el presidente estadounidense Donald Trump, una amenaza de anexión y unas elecciones federales esperadas.

Carney, de 59 años de edad, reemplaza al primer ministro Justin Trudeau, quien anunció su renuncia en enero, pero permaneció en el poder hasta que el Partido Liberal eligió a un nuevo líder. Se tiene previsto que Carney convoque a elecciones generales en los próximos días o semanas.

"Nunca, jamás, de ninguna forma o manera, formaremos parte de Estados Unidos. Estados Unidos no es Canadá", afirmó Carney. "Somos un país totalmente distinto", agregó.

El Partido Liberal en el poder parecía estar preparado para sufrir una histórica derrota electoral este año hasta que Trump declaró la guerra económica y ha dicho en varias ocasiones que Canadá debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Ahora el partido y su nuevo líder podrían salir victoriosos.

Carney ha afirmado que está listo para reunirse con Trump si éste muestra "respeto por la soberanía canadiense". Señaló que de momento no tiene planeado visitar Washington, pero espera tener una llamada telefónica con el mandatario estadounidense pronto.

"El presidente es un exitoso empresario y negociador. Somos su mayor cliente en tantas industrias", dijo Carney. "Los clientes esperan respeto y una colaboración comercial adecuada", indicó.

Carney superó crisis cuando dirigió el Banco de Canadá durante la crisis financiera de 2008, y después, en 2013, cuando se convirtió en el primer no ciudadano en dirigir el Banco de Inglaterra, ayudando a gestionar los peores efectos del Brexit en el Reino Unido. Ahora intentará dirigir a Canadá a través de una guerra comercial provocada por Trump.

Carney, un antiguo ejecutivo de Goldman Sachs sin experiencia en política, se convierte en el primer ministro número 24 de Canadá. Dijo que proteger a los trabajadores canadienses y a sus familias frente a acciones comerciales injustificadas y hacer crecer la economía serán sus principales prioridades.

Añadió que viajará a Europa para visitar al presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en los próximos días. Recibió invitaciones de ambos.

"Debemos diversificar nuestros socios comerciales y reforzar nuestra seguridad al hacerlo", precisó Carney.

Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio canadienses y amenazó con aranceles generales sobre todos los productos canadienses a partir del 2 de abril. Ha amenazado con coerción económica en sus amenazas de anexión y sugirió que la frontera es una línea ficticia.

Carney señaló que la idea era una "locura".

Trump ha enfurecido a los canadienses

La guerra comercial de Estados Unidos y las declaraciones de Trump sobre convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos han enfurecido a los canadienses, quienes abuchean el himno estadounidense en los partidos de la NHL y la NBA. Algunos están cancelando viajes al sur de la frontera, y muchos evitan comprar productos estadounidenses cuando pueden.

El aumento del nacionalismo canadiense ha fortalecido las posibilidades del Partido Liberal en unas elecciones parlamentarias que se esperan en días o semanas. El Partido Liberal ha mejorado su posición en las encuestas de opinión.

El opositor Partido Conservador esperaba que las elecciones giraran en torno a Trudeau, cuya popularidad disminuyó a medida que subían los precios de los alimentos y la vivienda y aumentaba la inmigración.

Pero tras décadas de estabilidad bilateral, se tiene previsto que la votación sobre el próximo líder de Canadá se centre ahora en quién está mejor preparado para tratar con Estados Unidos.

"Le irá muy bien. Es respetado internacionalmente", dijo el exprimer ministro Jean Chrétien a los periodistas el viernes. Pero, añadió: "No hay una solución mágica. Esta no es una situación normal. Nunca hemos visto a alguien que cambia de opinión cada cinco minutos como presidente de Estados Unidos. Crea problemas en todas partes, no sólo en Canadá".

Un nuevo gabinete conformado por 13 hombres y 11 mujeres también tomó posesión, siendo más pequeño que el equipo de 37 integrantes de Tudeau. François-Philippe Champagne se convierte en el nuevo ministro de Finanzas de Canadá, la segunda posición más poderosa del gobierno. Anteriormente fungió como ministro de Industria. Dominic LeBlanc pasa de Finanzas a Asuntos Intergubernamentales.

Mélanie Joly permanece como ministra de Relaciones Exteriores. Chrystia Freeland, exviceprimera ministra y ministra de Finanzas que perdió ante Carney en la contienda por el liderazgo del Partido Liberal, se convierte en ministra de Transporte y Comercio Interno.

Carney se reunió con su Gabinete el viernes por la tarde. Afirmó que eliminaría el impopular impuesto sobre el carbono promulgado por Trudeau al final del día. Señaló que su gobierno será "el nuevo gobierno de Canadá" en un esfuerzo por distanciarse de Trudeau.

Carney también apuntó al líder conservador de la oposición, Pierre Poilievre, un político de carrera que, según el primer ministro, siempre es negativo.

"La negatividad no pagará el alquiler ni la hipoteca. La negatividad no bajará el precio de los alimentos. La negatividad no ganará una guerra comercial", comentó.

Poilievre instó a los canadienses a no dar a los liberales un cuarto mandato, diciendo que es el mismo gobierno liberal y que Carney es "igual que Justin"

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo revisó la traducción.