Ecuador: al menos 16 muertos por deslizamiento de tierra

ALAUSÍ, Ecuador — Al menos 16 personas fallecieron por un deslizamiento de tierra en el centro andino sur de Ecuador y otras 32 fueron rescatadas en diferentes condiciones de salud, informó el lunes el gobernador de Chimborazo, Iván Vinueza, mientras los rescatistas se empeñan por remover los escombros en medio de amenazas de nuevos deslizamientos. La cifra de desaparecidos se acerca al medio centenar.

En declaraciones, Vinueza señaló que los heridos, principalmente con múltiples traumatismos, fueron evacuados a hospitales de la zona mientras las alarmas seguían sonando debido a nuevos tremores que anticipan movimientos de tierra.

Destacó que en la zona de la tragedia hace unos dos meses empezaron los deslizamientos y agrietamientos de tierra y desde entonces se había pedido que se inicie la evacuación. Agregó que la mañana del sábado los tremores de tierra aumentaron y muchos pobladores decidieron salir por miedo, pero otros no lograron irse.

“Mi madre está sepultada, no sé de qué lado se encuentre... Baja la montaña y la sepulta, estoy tan triste, destrozado. Aquí no hay nada, ni las casas, ni nada, estamos sin casa sin familia”, dijo Luis Ángel González, de 58 años, quien perdió además a otros familiares como consecuencia del alud.

Con la luz del día se podía observar la magnitud del deslizamiento: una parte de un cerro se desprendió y se precipitó arrastrando árboles, casas y otras construcciones dejando un hueco de aproximadamente unos 150 metros de ancho por cerca de 700 metros de largo.

El rescatista y paramédico Alberto Escobar aseguró que por el tiempo transcurrido es improbable que se encuentre sobrevivientes. “Tuvimos una llamada de auxilio en el lado izquierdo, pero la población no colabora, no hace silencio”, comentó resignado. “Vinieron los perros de rescate”, apuntó y añadió que las labores de búsqueda se mantendrán mientras no llueva por seguridad del personal.

El personal de rescate se ha concentrado en los flancos del deslizamiento debido a que allí quedan rastros de casas y escombros de las viviendas.

Imágenes de cámaras del servicio de emergencias ecuatoriano mostraron que vecinos del sitio de la tragedia se apresuraban a desocupar casas y pequeños edificios con la ayuda de vecinos y transportaban electrodomésticos y otros enseres en vehículos hacia zonas seguras.

La secretaría de Gestión de Riesgos informó en un comunicado que también hay 46 desaparecidos y 163 viviendas, 150 metros de carretera, 60% de la red de agua potable y 25% de la red de alumbrado público afectados.

El deslizamiento ocurrió cerca de las 10 p.m. del domingo en el sector conocido como Nuevo Alausí, unos 222 kilómetros al sur de la capital, y también destruyó un tramo de la carretera Panamericana.

Imágenes de medios locales dan cuenta de un gigantesco tramo cubierto de lodo y en los flancos casas hasta de tres pisos semi destruidas.

Sobrevivientes del alud dijeron a medios locales que antes del deslizamiento, que tuvo unos 150 metros de ancho, se escucharon tremores en la montaña.

Efectivos del cuerpo de bomberos de media docena de ciudades fueron desplazados a la zona para ayudar.

En esta nota colaboró el periodista de Associated Press en Quito, Gonzalo Solano.