Cumbre climática COP26: líderes mundiales se unen contra el calentamiento global

GLASGOW, Escocia - Más de 130 jefes de estado pasarán este lunes y martes por el estrado en las cruciales conversaciones climáticas internacionales en Escocia y hablarán sobre lo que va a hacer su país ante la amenaza del calentamiento global.

Desde el presidente Joe Biden, al presidente de Seychelles, Wavel John Charles Ramkalawan, se esperaba que cada mandatario dijera que su país hará todo lo que pueda, que desafíen a sus colegas para que hagan más y en general que suban el tono de sus mensajes.

“Hace mucho que la humanidad ha agotado el tiempo en el cambio climático”, dijo el primer ministro británico, Boris Johnson, en la sesión inaugural de este lunes. “Queda un minuto para la medianoche y debemos actuar ahora”, agregó.

Los jefes de gobierno más destacados, como Biden, Johnson, el indio Narendra Modi, el francés Emmanuel Macron e Ibrahim Solih, presidente de las afectadas Maldivas, tomaron la palabra este lunes.

La idea es que hagan los grandes gestos políticos, tracen las líneas generales de acuerdo y después deleguen en otros funcionarios para concretar los cruciales detalles. Ese fue el sistema que permitió alcanzar el histórico Acuerdo de París de 2015, explicó la exsecretaria de clima de Naciones Unidas Christiana Figueres.

LAS PALABRAS DE BIDEN EN EL COP26

Biden pidió este lunes que la cumbre sea "el punto de partida de una década de ambición e innovación" para combatir la "amenaza existencial" del cambio climático.

El mandatario hizo hincapié en que el cambio climático "no es algo hipotético", sino que afecta ya a las vidas de muchas personas cada día, también en Estados Unidos, en forma de incendios descontrolados, inundaciones o sequías.

"Ninguno de nosotros puede escapar a lo peor de lo que está por venir si no conseguimos aprovechar este momento", subrayó en su discurso.

Un estudio de la universidad Deakin en Australia explica que los animales están cambiando sus morfologías para tener partes (apéndices) proporcionalmente más grandes en respuesta al cambio climático y los aumentos de temperatura asociados.

Tras desgranar los compromisos adoptados por su gobierno en los últimos meses, anunció que a lo largo de la cumbre EEUU lanzará nuevas iniciativas, en campos como la agricultura, los combustibles fósiles o la lucha contra la deforestación.

Biden instó a los países ricos a incrementar su apoyo financiero a los países en desarrollo: "Los responsables de la deforestación tenemos una enorme responsabilidad hacia ellos".

LA CUMBRE DEL COP21 EN PARÍS

En París, los mandatarios marcaron los dos objetivos -- intentar limitar el calentamiento a 2.7 grados Fahrenheit desde la era preindustrial y alcanzar las emisiones neutras de dióxido de carbono para 2050 -- en la primera parte del proceso, dijo Figueres. En la infructuosa cumbre de Copenhague de 2009, los líderes llegaron al final.

CHINA Y RUSIA, LOS GRANDES AUSENTES EN COP26

Xi Jinping, presidente de China, el mayor emisor de dióxido de carbono, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no estarán en Glasgow. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también decidió no viajar, según indicó la agencia estatal turca Anadolu, que no dio un motivo para el cambio de planes.

Figueres señaló que la ausencia del mandatario chino no es tan grave -- aunque Biden reprendió a China el fin de semana -- porque no va a abandonar el país durante la pandemia y su enviado climático es un negociador veterano.

Más problemáticos son los pequeños países de islas del Pacífico que no pudieron asistir por las restricciones de COVID-19 y logística. Es un gran problema porque sus voces transmiten una sensación de urgencia a la cumbre, dijo Figueres.

Kevin Conrad, negociador de Papúa Nueva Guinea y que también preside la Coalición de Naciones de Bosques Pluviales, dijo que tenía la vista puesta en los grandes emisores de dióxido de carbono. “Creo que es muy importante que Estados Unidos y China muestren liderazgo como los dos principales emisores. Si ambos pueden mostrar que se puede hacer, creo que darán esperanza al resto del mundo”.

LAS PROMESAS CLIMÁTICAS DURANTE LA CUMBRE DEL G20

Pero antes de la cumbre climática de Naciones Unidas, conocida como COP26, los jefes de gobierno de las mayores economías del mundo, reunidos en su propia cumbre del Grupo de los 20 en Roma, hicieron vagas promesas en materia climática en lugar de comprometerse a acciones firmes, y dijeron que buscarían la neutralidad de emisiones “para o en torno a mediados de siglo”.

Los países también acordaron dejar de financiar la generación de energía con carbón en el extranjero, pero no marcaron una fecha para abandonar el carbón en sus país, un claro gesto hacia China e India.

Los países del G20 producen más de tres cuartas partes de las emisiones de calientan el planeta. Italia, anfitriona del G20, y Gran Bretaña, que acoge la cumbre de Glasgow, aspiraban a que se marcaran metas más ambiciosas en Roma.