Corea del Sur investiga la causa del accidente aéreo más mortífero de los últimos 6 años

SEÚL, Corea del Sur — Las autoridades surcoreanas realizarán inspecciones de seguridad en todos los aviones Boeing 737-800 operados por las aerolíneas del país, según anunciaron el lunes, dentro de sus esfuerzos por determinar qué provocó un accidente aéreo que mató a 179 personas el día anterior.

El accidente del domingo, el peor desastre aéreo del país en décadas, desencadenó una oleada de condolencias en el país.

A muchos observadores les preocupaba también cómo manejaría el gobierno surcoreano las consecuencias del accidente del domingo durante un vacío de liderazgo tras los recientes juicios políticos consecutivos del presidente Yoon Suk Yeol y del primer ministro Han Duck-soo, los dos principales funcionarios del país, en medio del escándalo político causado por la breve imposición de la ley marcial por parte de Yoon a principios de este mes.

El nuevo presidente interino, Choi Sang-mok, presidió el lunes una reunión del grupo de trabajo sobre el accidente y dio instrucciones a las autoridades para que realicen una revisión de emergencia de las aeronaves del país.

“La esencia de una respuesta responsable sería renovar los sistemas de seguridad aeronáutica en su conjunto para prevenir la recurrencia de incidentes similares y construir una República de Corea del Sur más segura”, dijo Choi, quien también es viceprimer ministro y ministro de finanzas.

El avión Boeing 737-800 operado por la aerolínea surcoreana de bajo costo Jeju Air abortó su primer intento de aterrizaje por razones que no estaban claras por el momento. Luego, durante su segundo intento de aterrizaje, recibió una advertencia sobre impacto de aves desde el centro de control en tierra antes de que su piloto emitiera una señal de socorro. El avión aterrizó sin su tren de aterrizaje delantero desplegado, se salió de la pista, chocó contra un muro de concreto y estalló en una bola de fuego.

Alan Price, un expiloto jefe de Delta Air Lines y ahora consultor, dijo que el Boeing 737-800 es un “avión probado” que pertenece a una clase diferente de aeronaves que el jetliner Boeing 737 Max que estuvo vinculado a accidentes mortales en 2018 y 2019.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte de Corea del Sur dijo el lunes que planea realizar inspecciones de seguridad en los 101 modelos Boeing 737-800 operados por las aerolíneas del país, así como una revisión más amplia de los estándares de seguridad en Jeju Air, que opera 39 de esos aviones. El funcionario superior del ministerio, Joo Jong-wan, dijo que se espera que representantes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y Boeing lleguen a Corea del Sur el lunes para participar en la investigación.

Las autoridades surcoreanas también investigarán si el localizador del aeropuerto de Muan, un conjunto de antenas diseñadas para guiar a las aeronaves de manera segura durante los aterrizajes y rodeado por un perímetro de concreto, debería haberse construido con materiales más ligeros que se rompieran más fácilmente al impacto.

Joo dijo que el ministerio ha determinado que hay estructuras similares de concreto en otros aeropuertos nacionales, como en la isla de Jeju y las ciudades sureñas de Yeosu y Pohang, así como en aeropuertos en Estados Unidos, España y Sudáfrica.

El video del accidente indicaba que los pilotos no desplegaron los flaps o slats para reducir la velocidad del avión, lo que sugiere una posible falla hidráulica, y no bajaron manualmente el tren de aterrizaje, lo que sugiere que no tuvieron tiempo, dijo John Cox, piloto de aerolíneas retirado y director general de Safety Operating Systems en St. Petersburg, Florida.

A pesar de eso, el avión estaba bajo control y circulaba en línea recta, y los daños y lesiones probablemente habrían sido menores si no hubiera encontrado una barrera tan cerca de la pista, dijo Cox.

Otros observadores dicen que los videos apuntaban a que el avión podría haber tenido problemas del motor, pero el mal funcionamiento del tren de aterrizaje fue probablemente una razón directa para el accidente. Dicen que probablemente no habría una conexión entre los problemas del tren de aterrizaje y el problema del motor sospechoso.

Más temprano el lunes, otro avión Boeing 737-800 operado por Jeju Air regresó al Aeropuerto Internacional Gimpo de Seúl poco después del despegue cuando el piloto detectó un problema con el tren de aterrizaje.

Song Kyung-hoon, un ejecutivo de Jeju Air, dijo que el problema se resolvió mediante comunicación con un centro en tierra, pero el piloto decidió regresar a Gimpo como medida de precaución. Joo dijo que se estaba revisando si podría haber habido problemas de comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y el piloto.

“Nuestro entendimiento actual es que, en algún momento durante el proceso de aproximación fallida, la comunicación se volvió algo ineficaz o fue interrumpida, antes del aterrizaje y el impacto”, dijo. Los funcionarios del ministerio dijeron el lunes que los dispositivos de grabación de datos de vuelo y de voz de la cabina del avión se habían trasladado a un centro de investigación en el aeropuerto Gimpo antes de su análisis. Los funcionarios del ministerio dijeron antes que completar la investigación del accidente podría tomar meses.

El accidente de Muan es el desastre aéreo más letal de Corea del Sur desde 1997, cuando un avión de Korean Airlines se estrelló en Guam, matando a 228 personas a bordo.

El accidente dejó a muchos surcoreanos conmocionados y avergonzados, y el gobierno declaró un período de luto nacional de siete días hasta el 4 de enero.

Algunos cuestionaron si el accidente implicaba problemas de seguridad o regulatorios, como la avalancha de Halloween de 2022 que mató a 160 personas y el hundimiento del ferry de 2014 que mató a 304 personas.

El Ministerio de Transporte dijo que las autoridades han identificado 146 cuerpos y están reuniendo muestras de ADN y huellas dactilares de los otros 33. Park Han Shin, un representante de las familias de las víctimas, dijo que les dijeron que los cuerpos estaban tan dañados que los funcionarios necesitan tiempo antes de devolverlos a sus familias.

“Exijo que el gobierno movilice más personal para devolver a nuestros hermanos y familiares lo más intactos posible con más rapidez”, dijo, conteniendo las lágrimas.

El accidente era otra noticia de gran impacto para los surcoreanos, que aún no se han recuperado de una crisis política persistente desencadenada por el decreto de ley marcial de Yoon, que sacó a cientos de tropas a las calles de Seúl y revivió recuerdos traumáticos del pasado gobierno militar en los años 1970-80.

El escándalo político resultó en la destitución por juicio político de Yoon y Han por parte de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. El ministro de seguridad renunció y el jefe de policía fue arrestado por sus roles en la imposición de la ley marcial.

La ausencia de altos funcionarios responsables de gestionar desastres también ha causado preocupación.

“Estamos profundamente preocupados por si la Sede Central de Contramedidas de Seguridad y Desastres realmente puede manejar el desastre”, dijo el periódico de gran circulación JoongAng Ilbo en un editorial el lunes.

