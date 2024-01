Tragedia en China: 13 niños mueren tras incendio en un internado

Un incendio en los dormitorios de un internado para alumnos de primaria en la provincia de Henan, en el centro de China, causó la muerte de 13 personas, reportaron medios estatales chinos el sábado.

Todos los fallecidos eran estudiantes de tercer grado, explicó un profesor a Zonglan, un medio de la provincia de Hebei respaldado por el gobierno. Una persona que fue rescatada estaba siendo tratada en el hospital, indicó la televisora estatal, CCTV.

La policía acordonó el lugar, según un reporte de la agencia noticiosa Xinhua, y la residencia donde se produjo el incendio estaba ennegrecida incluso en la parte exterior de la estructura. La escuela tenía rejas metálicas cubriendo las ventanas, algo habitual en los edificios en el país.

El fuego comenzó el viernes por la noche y quedó sofocado poco antes de la medianoche en la escuela Yingcai, en el distrito rural de Fangcheng, en Henan. El propietario del centro fue detenido, agregó CCTV.

De acuerdo con los medios estatales, los registros públicos mostraban que el dueño de la escuela es un hombre llamado Li Jizhong. The Associated Press no pudo contactar de inmediato con Li.

Las autoridades locales dijeron que estaban investigando la causa del incendio.

El internado atiende principalmente a alumnos de primaria, aunque también cuenta con un jardín de infantes, según el perfil del centro en la aplicación de mensajería WeChat. Muchos de sus estudiantes proceden de áreas rurales, apuntó el periódico Beijing Youth Daily.

Las instalaciones están en el municipio de Dushu y son uno de los dos centros que tiene la escuela.