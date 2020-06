Violencia envuelve a capital de Jalisco por la muerte de un detenido

GUADALAJARA - El caso de un joven fallecido tras ser arrestado violentamente por policías municipales en el estado mexicano de Jalisco por no llevar cubrebocas, de uso obligatorio por la pandemia, levantó este jueves indignación en todo el país y llenó de violencia a Guadalajara.

Jóvenes manifestantes se enfrentaron a la policía en calles del centro de Guadalajara, donde prendieron fuego a vehículos y a oficiales motorizados que intentaban cerrarles el paso.

Las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos, sucedidos hace un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, asfixiado por policías y convocaron a la manifestación.

Las autoridades de @GobiernoJalisco deben respetar el derecho a la protesta.



Todo uso de la fuerza debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.



Fotos: Julie Antoine#JusticiaParaGiovanni

Un video difundido en redes muestra el arresto violento de Giovanni López, un albañil de 30 años, el 4 de mayo al no llevar mascarillas mientras transitaba por la calle.

El cineasta Guillermo del Toro, originario de Jalisco, mostró su indignación ante la muerte de López en sus redes sociales

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", expresó el oscarizado cineasta.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública"

Frente a algunos de los familiares del joven, una decena de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos - a unos 40 kilómetros (24 millas) de Guadalajara, capital de Jalisco- lo esposaron de manera agresiva y se lo llevaron a la comisaría.

La familia aseguró que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que fue trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día.

Señalaron que cuando el Servicio Médico Forense les entregó el cuerpo constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro con arma de fuego en la pierna izquierda.

La Fiscalía de la entidad se pronunció este miércoles por la noche acerca del caso y señaló que la detención no fue motivada por el uso de cubrebocas sino porque López "se puso violento" y los policías tuvieron que llevarlo a la comisaría.

Días antes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que habría "cero tolerancia" para quienes no respetaran las medidas sanitarias para prevenir el contagio de COVID-19.

El uso del cubrebocas es una de esas medidas que la entidad ha establecido de manera obligatoria para hacer frente a la pandemia.