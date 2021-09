Violencia doméstica lleva a cientos de mexicanas a prisión

CIUDAD DE MÉXICO - Epifanía Rodríguez trata de entretener a su mente, pero nada la ayuda a olvidar la pesadilla que vivió: los días en la cárcel, la angustia del encierro y la incertidumbre de que la podían condenar a no salir nunca por haber asesinado a su marido.

"Él no entendió y empezó a aventarme cosas, me agredió, me pegó, me aventó algo en el cráneo, así donde me caí al suelo", dice Rodríguez.

La madre de dos hijas asegura que durante años sufrió maltratos y humillaciones, pero la situación se salió de control cuando confirmó que su pareja abusaba de su hija menor. Con ese coraje lo enfrentó y tuvo que luchar por su vida cuando él intentó matarla.

"Cuando me vio en el suelo, levantó una silla, cuando venía hacia arriba me aventó el sillazo, yo traía la pistola en la mano, le hice así, le disparé debajo de mi brazo, ni siquiera lo vi para ni siquiera darle en algún lugar en especial", recuerda.

En este caso, la acusada tuvo la suerte de que un juez decidió que actúo en defensa propia y la dejó en libertad, pero cientos de mujeres en México, confirma la abogada Edith Gutiérrez, son condenadas a permanecer hasta 60 años tras las rejas porque decidieron poner su integridad por encima de la de sus supuestos agresores.

"Estamos ante mecanismos legales inapropiados para la sociedad en la que estamos. Hay mecanismos, pero lastimosamente estos mecanismos no son eficientes, prontos, expeditos", explica.

La problemática es tan grave que en las calles una y otra vez se han levantado las voces exigiendo justicia para las mujeres.

Decenas de organizaciones y activistas trabajan en este país para defender a las mujeres que se encuentran en esta situación, pero son contados los casos en los que logran obtener su libertad.

México registró en 2020 un aumento anual del 0.3 % en los feminicidios, lo que significa que al menos 1,015 mujeres murieron en un asesinato tipificado por violencia machista o de género.

Desde el interior del reclusorio, Edna Vázquez contó que pese a todos los esfuerzos la sentenciaron a 12 años de prisión.

"Decían que yo lo había matado por la ira que traía tres años atrás de todo eso", dice.

Donde ella está, cuenta, son muchas las que comparten la misma historia, en un país donde casi el 70% de las mujeres han sido víctimas de violencia y por lo menos 10 son asesinadas cada día.