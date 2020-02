Reubican a familias migrantes de puente en Matamoros

MATAMOROS, Tamaulipas- Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) están poco a poco reubicando a familias migrantes a otras partes de Matamoros tras recibir quejas de residentes quienes sienten temor de utilizar el cruce fronterizo.

Algunos de los peatones indicaron que sentían temor o molestia porque se les acercaban pidiendo dinero y otros por rumores de que los migrantes estaban presuntamente asaltando a las personas.

"Paso y sí me molesta que se acerquen a pedir dinero o algo. Siento que me van a asaltar o algo," dijo Armando González.

Mientras que otros dijeron no tener algún inconveniente. "En algunas ocasiones, algunos niños son los que piden dinero. No sé si sus papás son los que les digan que pidan. Sí me tocó ver eso, pero al menos yo, a mí no me incomoda que estén ahí," comentó Gadil Hernández.

Tras recibir varias quejas, el INM junto con una delegación trasladaron a más de 1,000 centroamericanos al borde del Río Grande en donde se les acondicionó para que instalaran sus carpa.

Allí, se construyeron regaderas y lavaderos de concreto para que pudieran cubrir sus necesidades fisiológicas además se hizo entrega de nuevas casas de campaña, según afirmó la INM.