Por primera vez una mujer preside el Supremo; Norma Piña, progresista y crítica

CIUDAD DE MÉXICO - El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México eligió este lunes, en una votación cerrada y un proceso cargado de polémica, a la ministra Norma Piña como nueva presidenta para el periodo 2022-2026, por lo que será la primera mujer en presidir este organismo.

En una sesión solemne y pública, iniciada poco después de las 12:00 p.m. local en la sede del máximo tribunal del país, los otros ministros eligieron con seis votos de 11 a Piña como nueva titular de la SCJN tras presentarse cinco candidatos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Piña, ministra desde 2015 propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), resultó electa tras un proceso polémico por la candidatura de Yasmín Esquivel, ministra cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador acusada de plagiar su tesis de licenciatura.

La elección constó de tres rondas de votación, y al final Piña logró la victoria por 6 sufragios contra 5 sobre el otro finalista, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Piña, quien de inmediato rindió protesta, pronunció su primer discurso en el nuevo cargo, en el que destacó la importancia de que una mujer presida por primera vez este órgano de justicia, pues consideró que se rompió un “inaccesible techo de cristal”.

"Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros, reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal", aseveró.

Afirmó sentirse “acompañada, respaldada, acuerpada” por todas las mujeres y agradeció “a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal”.

Asimismo, se comprometió a trabajar “por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo, que no les quepa duda”, zanjó.

Piña es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde 2015 fue designada juez de la Suprema Corte, donde hasta hoy fue ministra de la Primera Sala.

POLÉMICA EN CANDIDATURAS

La elección de la ministra Piña estuvo rodeada de la polémica que se desató días atrás en torno a la candidata Yasmín Esquivel, nominada por López Obrador en 2019 en medio de controversia por ser esposa de un contratista muy cercano a su gobierno y ahora acusada de plagiar su tesis de licenciatura.

El pasado 21 de diciembre trascendió en los medios que la tesis de la ministra del Supremo mexicano, saliente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, era similar a la del egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM José Báez, en esta misma casa de estudios.

Sin embargo, la ministra negó las acusaciones. Incluso, durante varios días presentó supuestas pruebas basadas en cartas de sus sinodales y asesores de tesis y denunció que el trabajo de ella fue el plagiado, pese a que su tesis fue presentada en 1986 y la de Báez en 1985.

Esquivel afirmó que había quienes “por razones económicas, cupulares o políticas, quisieran debilitar a esta Corte".

"Yo no me presté ni me prestaré a ello", sostuvo.

Pese a la polémica, que llevó a la UNAM a hacer un peritaje en el que resolvió que “con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90%, resulta evidente la existencia de un plagio”, Esquivel se negó a renunciar a su candidatura.

Sin embargo, la ministra perdió sus opciones en la segunda ronda de votaciones donde solo obtuvo un voto.

CORTE INDEPENDIENTE

Piña sucederá en el cargo a Arturo Zaldívar, ministro acusado de ser demasiado cercano al presidente López Obrador, quien había propuesta una reforma legal para extender su periodo frente a la SCJN.

Ante los cuestionamientos, López Obrador aseveró en su conferencia de la mañana que la elección en la Suprema Corte es "independiente" y "libre", pero acusó al Poder Judicial de estar secuestrado por intereses.