“No mentir, no robar y no traicionar”: tips de AMLO para evitar contagiarse

PALENQUE, Chiapas - En momentos en los que México vive el pico más alto de contagio y decesos por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con sus recomendaciones para evitar infectarse.

"Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé el coronavirus", respondió a un periodista sobre cómo evitaba contagiarse.

El mandatario, que apenas esperó a que culminara la Jornada Nacional de Sana Distancia para reiniciar sus giras por estados y comunidades del país, toda la semana ha realizado actividades en ciudades que están bajo las fuertes lluvias de la tormenta "Cristóbal".

Y aun cuando no ha usado cubrebocas ni otras protecciones visibles, aseguró que sí toma medidas para evitar contagios, como son mantener la sana distancia y lavarse las manos con frecuencias, además de alimentarse bien.

“Comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio, dijo.