Ni la pandemia en México salvó a negocios de las extorsiones

CIUDAD DE MÉXICO - Bajar para siempre las cortinas de sus negocios ha sido la única solución que los pequeños comerciantes en el país han encontrado ante el cobro de piso que les exigen los delincuentes.

“Sí se siente mucha impotencia ante esta situación".

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Elizabeth García vende ropa y dice que cada semana sin falta llegan a su puerta los hombres a los que les tiene que pagar, empezó dándoles $10, luego $20, pero en medio de la pandemia de COVID-19, asegura que le incrementaron al doble su cuota.

"Te lo exigen, no es de que tú digas no, no… Te lo exigen y pues uno ¡imagínate! O sea si no lo hace uno luego no sé qué consecuencias vayamos a tener", dice García.

Al igual que ella miles de comerciantes en México tienen que ceder a las exigencias de los criminales para poder trabajar y estar seguros.

La norma aplica sin distinción confirma el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes que lo mismo agrupa a quienes tienen un local establecido, que a los que venden en puestos en la calle o hasta en el suelo.

"El monto de la extorsión en el país puede llegar a tener una bolsa acumulada de los $11,300 millones", dice Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Anpec.

La mayoría de las víctimas de este delito no denuncian ante las autoridades, pero se ha logrado establecer que durante el tiempo que ha durado la emergencia este fenómeno se ha duplicado y ahora 4 de cada 10 pequeños negocios sufren lo mismo.

La medida es única, pero necesaria ante la inseguridad en la capital mexicana.

“Hemos hecho varias denuncias y es la verdad hasta la fecha que el gobierno nos ha hecho caso", dice Alisson Rosas, quien paga extorsión.

Rosas llega a trabajar todos los días con temor porque durante meses había cubierto puntualmente su “renteo” como le llaman, pero la crisis económica ya los alcanzó.

"Sí, sí tengo miedo tanto como por mí y mi familia que nos lleguen a hacer algo, digo ya sea un secuestro o que lleguen directamente hacer algo al negocio ya sea una matanza o algo no", dice Rosas.

Y sus miedos tienen fundamento, asegura, ya que en repetidas ocasiones, sus verdugos han comprobado que cumplirán sus amenazas agrediendo o matando a quienes no cumplen.