Mueren seis soldados en accidente automovilístico en Tijuana

TIJUANA- La Cruz Roja en Tijuana confirmó a Telemundo 20 la muerte de seis miembros del ejército y cuatro lesionados en un accidente sobre el Boulevard 2,000 en la Colonia Las Delicias, en el este de Tijuana.

De acuerdo con un reporte a 9-1-1, el vehículo de SEDENA en el que viajaban los militares se volcó alrededor de las 6:16 a.m.

La policía municipal, la Cruz Roja y los bomberos llegaron al lugar donde encontraron a las víctimas. Las imágenes de los soldados sin vida y lesionados fue demasiado para los transeúntes de la zona.

"Tampoco quise ver los cuerpos, no sé si todavía estén ahí, yo creo que sí están ahí porque nos pidieron que se moviera la gente, me imagino que por respeto", dijo Óscar Daniel Luna, quien pasó por la zona alrededor de las 7:00 a.m.

El alcalde de Tijuana dijo envió sus condolencias por a muerte de los militares al general de la segunda zona militar, Pablo Alberto Lechuga Horta.

La investigación continuó por varias horas para determinar la razón del accidente, sin embargo, los que viven en la zona culpan la falta de infraestructura de la carretera.

"La gente que vive de este lado sabe que ahí hay una fuga y es un peligro porque es una curva, vienen en exceso de velocidad y empiezan a agarrar el agüita, si no traes buenas llantas y buenos frenos, ahí es cuando sucede todo esto", agregó Luna.

“La construcción de ese boulevar es accidentada, la gente se sale y se voltea, porque no tiene salidas”, coincidió Jaime Bonilla, gobernador de Baja California durante la conferencia matutina, tras el reporte de Isaías Bertín, titular de la secretaría de seguridad del gobierno de México en Baja California.

Al sitio también llegaron familiares de los elementos del ejército, que dijeron a Telemundo 20 buscaban información sobre las víctimas.

La secretaría de defensa nacional dijo que se encontraban verificando más información con las unidades al mando, sin embargo, no dieron más detalles.

El servicio médico forense en Tijuana, SEMEFO confirmó que las seis víctimas murieron por "politraumatismo" o "lesiones múltiples graves".

Ninguna otra información estaba disponible.



