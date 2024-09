México: militares liberan a casi 140 migrantes secuestrados

TAPACHULA, México — Más de un centenar de migrantes que estaban secuestrados en la frontera con Guatemala, entre los que había menores de edad, fueron liberados durante un operativo del Ejército Mexicano y el Instituto Nacional de Migración, informaron autoridades.

Los extranjeros, la mayoría centroamericanos y sudamericanos, estaban en una casa cerca del río Suchiate, limítrofe entre México y Guatemala, donde los secuestradores les exigían el pago de entre $200 y $1,000 para dejarlos en libertad, dijo a The Associated Press un militar que participó en el operativo y que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones.

En el inmueble fueron localizados 52 hombres, 58 mujeres y 28 menores, en su mayoría procedentes de Venezuela, Ecuador y Honduras, agregó otro miembro del Ejército que tuvo conocimiento del operativo y que también pidió el anonimato.

Durante la acción no hubo detenciones de presuntos secuestradores.

“Nos tenían en una casa, nos pedían dinero”, dijo a la AP uno de los migrante mientras era ingresado al centro de detención migratoria de Tapachula, a donde fueron llevados todos los extranjeros.

El activista Luis García Villagrán afirmó que tanto las organizaciones civiles como los propios migrantes han denunciado en diversas ocasiones la extorsión y secuestros exprés que tienen lugar en la frontera sur sin que ninguna autoridad actúe al respecto.

MIGRANTES PRETENDÍAN USAR UN TAXI AÉREO

Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó el miércoles que sus agentes interceptaron a seis migrantes que pretendían abordar un avión privado, en la modalidad de taxi aéreo, en el aeropuerto de Tapachula con rumbo al estado de Sonora.

Cuatro de ellos procedían de Egipto y los otros de Jordania, indicó la agencia migratoria en un comunicado. Fueron detectados durante la revisión de sus documentos de viaje.

El INM dijo haber informado a la fiscalía estatal de los detalles de la aeronave y la tripulación pero no indicó si hubo detenciones.

