Tras 8 años, los ciudadanos mexicanos vuelven a necesitar visa para viajar a Canadá

El gobierno canadiense está reimponiendo algunos requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos que visiten Canadá, anunció este jueves el ministro de Inmigración.

El primer ministro de Quebec ha estado pidiendo al gobierno canadiense que frene la afluencia de refugiados, ya que, según él, ello ha estado ejerciendo presión sobre los recursos.

El gobierno de Estados Unidos también instó a Canadá a tomar medidas, ya que algunos mexicanos han estado cruzando sin autorización legal a EEUU desde Canadá.

El ministro de Inmigración, Marc Miller, dijo que las nuevas normas entrarán en vigor este jueves por la noche.

“Hemos visto un crecimiento exponencial en las solicitudes de asilo, particularmente de ciudadanos mexicanos, en el último año”, dijo Miller.

Miller dijo que México representaba el 17% de todas las solicitudes de asilo recibidas por Canadá en todo el mundo, y dijo que la mayoría de las solicitudes de México son rechazadas, retiradas o abandonadas, por lo que era necesario un cambio.

“Las solicitudes que ni siquiera tienen posibilidades de éxito ejercen presión sobre el sistema y ejercen presión sobre el apoyo social que reciben estas personas”, dijo. “Tiene efectos en todo el sistema”.

Miller dijo que el primer ministro canadiense Justin Trudeau planteó este tema al presidente de México cada vez que hablaba con él, y dijo que no se estaba haciendo lo suficiente para disminuir las cifras.

DESDE 2016 LOS MEXICANOS NO NECESITABAN VISA PARA CANADÁ

El gobierno de Trudeau levantó el requisito de visa para los visitantes mexicanos a finales de 2016, eliminando un importante factor irritante en las relaciones entre ambos países.

Pero los datos del Departamento de Inmigración muestran que las solicitudes de asilo procedentes de México han aumentado drásticamente. En 2015, sólo hubo 110 solicitudes de este tipo, pero en 2023 la cifra saltó a casi 24,000.

El gobierno de Quebec ha estado pidiendo a Ottawa que reembolse $740 millones, la cantidad que la provincia sostiene que ha gastado en un número creciente de solicitantes de asilo.

Miller dijo que la relación de Canadá con EEUU también es un factor.

“Hemos visto a varios solicitantes cruzar a Estados Unidos”, dijo Miller. “No son nada comparados con lo que Estados Unidos enfrenta con respecto a su frontera sur”.

“Pero son considerables y han aumentado drásticamente en el último año o dos”, dijo. “Y eso es algo que tenemos que gestionar como socio de Estados Unidos”.

Anteriormente, los proveedores de servicios para refugiados de Montreal han dicho que las familias mexicanas huyen de la violencia, la inseguridad y la falta de empleo en México.

Canadá sólo concede asilo a las personas que considera que no pueden vivir con seguridad en ninguna parte de su país de origen porque las autoridades no pueden o no quieren proporcionarles esas condiciones.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó el jueves la decisión de Canadá de volver a imponer el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos.

“Podrían haber buscado otras opciones”, dijo durante su rueda de prensa diaria. Aseguró que la medida no llevará a México a romper relaciones con Canadá y agregó que su gobierno buscará alternativas.

López Obrador dijo que le enviará a Trudeau “un pequeño reproche fraterno”, pero destacó la buena relación que habían mantenido ambos mandatarios.

Aún así, el presidente dijo que le resultará “muy difícil” asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte prevista para abril en Quebec, debido a las campañas electorales en México y Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó en un comunicado el jueves que el gobierno “se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad”.

Fabiola Sánchez, en Ciudad de México, contribuyó a este despacho.