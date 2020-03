Mexicanos llevan alimentos y agua a turistas latinos varados en Cancún

CANCÚN - Un grupo de mexicanos llevó este martes alimento y "un poco de esperanza" a cientos de turistas varados en el aeropuerto internacional de Cancún, en el Caribe mexicano, en espera de un vuelo para retornar a sus países.

Argentinos, colombianos, brasileños, chilenos, peruanos y cubanos son algunos de los que turistas que pudieron tener en la mano un poco de agua y alimento de un grupo de apoyo creado en Cancún para ayudarlos.

"Gracias a los mexicanos nos pudimos abastecer de comida, agua, alcohol en gel; nos trajeron frazadas para que pudiéramos estar un poco más cómodos", expresó Nicolas Nahuel Ganduglia, un argentino que espera un vuelo para volver a Buenos Aires, Argentina.

Ganduglia explicó que, por ahora, los argentinos varados se han ido organizando mediante grupos de Whatsapp. "Somos en realidad, más o menos, por la lista, unos 400, 500 argentinos acá en Cancún, sin contar los que están en Ciudad de México", señaló.

Luego de hacer guardia por varios días frente al mostrador de las aerolíneas con vuelos regulares a Argentina y descansando en los jardines de la terminal 2 del aeropuerto de Cancún, la llegada de un grupo de mexicanos que llevaba sólo agua y sandwiches fue para Nicolás lo que necesitaba para "recuperar la esperanza".

"Eternamente agradecidos. Desde que llegamos nos vieron que estábamos todos en el césped y nos trajeron sandwiches, bebidas, agua, alcohol en gel y yo me asombré porque era un grupito de dos o tres chicos, detrás de ese grupo empezó a llegar otra gente y otra, venían en autos, en furgonetas y nos trajeron provisiones de todo tipo, ya sea dulces para desayunar, merendar", señaló.

Rocío Arroyo Sanoja es una de las personas que empezó a organizar brigadas para auxiliar a los pasajeros varados. Se dedica a vender visitas a Isla Mujeres pero el fin de semana el barco para el que trabaja como comisionista dejó de dar servicio.

"Al hacerles el check in a unos argentinos me entero que estaba pasando esto, yo no tenía conocimiento de que en el aeropuerto había gente varada, y la pareja muy joven se pone a llorar ella porque no sabía muy bien en qué situación estaba", recordó.

La experiencia que le contó la pareja fue motivo suficiente para que se desplazara al aeropuerto para "ver con sus propios ojos" lo que estaba sucediendo.

"Esto lo he estado haciendo ya cuatro días, desde más o menos 10 de la mañana a las, bueno, ayer nos fuimos 9 p.m., antier me fui de madrugada", recordó.

La llegada de más turistas que piden apoyo no para. Durante un recorrido para repartir manzanas, agua y sandwiches, un grupo de jóvenes argentinos y una familia de chilenos se acercó a ellos.

"En números oficiales no sé, son 2,000 argentinos, hay 200 cubanos y 50 brasileños, había 250 peruanos que ya los sacaron de aquí, su cónsul vino por ellos, a ellos sí les están dando ayuda; Cuba al parecer ayer vino su cónsul, ayer estuve hablando con el de Brasil y ellos sí tienen ayuda hasta donde ellos me están diciendo", señaló.

Como parte de la ayuda que han logrado gestionar, a través de la Secretaría estatal de Turismo lograron que se asigne un hostal del centro de Cancún como refugio temporal.

"Al parecer tenemos ahora a 50 que vamos a trasladar al refugio, tengo 50 camas que nos está habilitando la Secretaría de Turismo en el hostal, ahí ellos ya van a tener posibilidad de cocinar, ahorita la ayuda que nos están trayendo son alimentos preparados".