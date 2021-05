El pequeño Giovanny, la víctima más joven de la tragedia en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO - La familia de Giovanny Hernández despidió el miércoles en un emotivo funeral al niño de 13 años fallecido en el derrumbe del puente de la Línea 12 del metro de Ciudad de México, quien fue identificado como fallecido tras varias horas de búsqueda.

El velorio tuvo lugar en el interior de la humilde casa familiar, ubicada en la alcaldía Tláhuac, en el sur de la capital, donde estuvo expuesto el pequeño féretro blanco del menor, junto a flores blancas y una foto de Giovanny muy sonriente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Entre lamentos, sus allegados lo recordaron como un niño alegre, al que le gustaba el fútbol y quería aprender a cocinar tacos.

GIOVANNY, EL ÚNICO NIÑO ENTRE LAS VÍCTIMAS DEL DERRUMBE DEL METRO EN MÉXICO

Giovanny es el único menor de edad de las 25 víctimas mortales que hasta el momento ha dejado el trágico accidente del metro capitalino, por el cual todavía permanecen 38 personas hospitalizadas y se decretaron tres días de luto oficial.

La tragedia ocurrió la noche del 3 de mayo cuando cedió una viga de un puente elevado de la línea 12, entre la estaciones Olivos y Tezonco, en el suroriente de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de "V".

El caso del menor, quien viajaba en el metro con la pareja sentimental de su mamá, fue emblemático, puesto que su madre y su abuela estuvieron buscándolo toda la noche sin descanso entre las ruinas del accidente y en los hospitales de la zona.

Un tramo de la estructura del metro de Ciudad de México que pasaba por encima de una vialidad se desplomó el lunes por la noche generando caos en el sureste de la capital y provocando, al menos, 23 muertos y 70 heridos, 40 de ellos hospitalizados, informó la alcaldesa Claudia Sheinbaum. La cifra es todavía preliminar.

Aunque hallaron al adulto ingresado en un centro médico, no encontraron ni rastro de Giovanny, por lo que la fiscalía emitió una alerta de búsqueda hasta que su cuerpo fue identificado en la morgue la noche del 4 de mayo.

EL FUNERAL DE GIOVANNY

Decenas de familiares y vecinos estuvieron en el velorio, en el que la madre de Giovanny se abalanzó llorando encima del féretro mientras gritaba desconsolada: "Hijo mío, no te vayas".

Los seres queridos del menor le dedicaron un aplauso final, le cantaron una porra y sacaron el féretro entre gritos de "justicia" para depositarlo en la carroza fúnebre.

La comitiva abandonó la casa, a medio construir y ubicada en una zona de caminos de tierra y asentamientos irregulares, para ir hasta el cementerio de San Lorenzo Tezonco, donde fue sepultado.

Este panteón se encuentra a tan solo unos metros del lugar donde Giovanny perdió la vida al regresar esa trágica noche junto a la pareja de su madre del restaurante en el que ayudaba lavando platos.

El menor llamó a su madre a solo dos estaciones del accidente, contándole que ya llegaba a la casa. Por televisión supieron que un tren se había accidentado y comenzó la búsqueda de casi 24 horas.

"Fue muy doloroso, cuando me dijo su mamá que estaba muerto no me lo podía creer. Todavía tenía esperanza de encontrarlo en un hospital pero desgraciadamente lo encontré muerto", explicó a la prensa Pedro Hernández, el padre de Giovanny.

Con la voz rota, el padre exigió que "se esclarezca esto y se haga justicia".

LA LÍNEA 12 DEL METRO DE CIUDAD DE MÉXICO

Inaugurada en 2012 como la gran obra del entonces alcalde y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha estado envuelta de polémica desde el principio.

El tren acabó costando mucho más de lo que se había prometido y entre 2014 y 2015 se suspendieron parte de sus operaciones por numerosas fallas.

Además, vecinos habían denunciado desperfectos en el puente tras el potente terremoto del 19 de septiembre de 2017.

La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, anunció que una empresa noruega se encargará de hacer una investigación independiente de lo sucedido en la mayor tragedia que se recuerda en la ciudad desde el sismo.