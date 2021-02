Discusión entre un supuesto “pollero” y un agente de EEUU se hace viral en México

MÉXICO- Desde México se ha vuelto viral un video en el que se observa como un supuesto “coyote” o “pollero” discute con un agente de la Patrulla Fronteriza, esto, luego de que lo detuvieron junto al grupo de personas al que intentaba internar en Estados Unidos.

"- Si tú te preocuparas, los dejaras pasar a... -Es mi trabajo -Pues ahí está, mi trabajo, es mi trabajo, carnal (hermano), así de fácil".

Con la voz firme y decidida el hombre enfrentó al agente de la Patrulla Fronteriza.

"-Es como ganado, ¿por qué les dicen chivos? -¡Ay! ¿cómo quieres que le diga? -A ver, ¿cómo me dices a mí? -¡Ah! Estás loco, me dicen coyote ¿por qué?".

Quien estaba grabando con su celular aceptó que se dedica a llevar de forma ilegal a migrantes a Estados Unidos, y al verse descubierto defendió lo que hace y a quienes llevaba.

"-Todos somos de dinero, carnal, a ver ¿por qué te jalaste aquí? Por el dinero, por que más, no creo que por gusto".

Se cree que iban 200 personas en el vehículo de carga, muchos de los cuales pudieron huir. Unos 50 fueron detenidos por las autoridades.

En las imágenes se veía a hombres, mujeres y menores que estaban sentados entre las ramas y el pasto seco, mientras, por lo menos, cinco uniformados los custodiaban.

Hasta el momento ninguna autoridad estadounidenses ha dado información de dónde y cuándo ocurrió esta detención, ni dónde se encuentran los protagonistas del video.

En él se oye al oficial advertir al supuesto “pollero” o “ coyote” que quedará detenido.

"-Cuando caigas en manos de nosotros quiero que estés hablando como estás hablando ahorita. -¡Ay! mijo, ¿piensas que soy nuevo en esto o qué?".

Pero en diversas ocasiones su oponente lo reta.

"-No hay p…, ¿qué me puedes hacer, encerrarme? Encerrarme ¿nomás , nomás? -Sí, que no pierdo nada, nomás, pierdo tiempo. -Si no te molestara eso, entrégate, si no te molesta hacer tiempo, ¡ah, verdad! -Me gusta hacer dinero, me gusta hacer dinero, hacerlos sufrir a la v...".

Las imágenes, indica el activista Magdiel Sánchez, no son más que la muestra de cómo las ganancias de este negocio, incluso, valen más que la libertad de quienes se dedican a él.

"Se nota una voz envalentonada, de alguien que sabe que está cometiendo un delito, en el que está en juego la vida de la gente, pero no le preocupa mucho", dice Sánchez.

Así que tal vez el presunto responsable pasará un tiempo en la cárcel , dice el experto, pero siempre habrá clientes que le permitan recuperar lo que esta vez perdió.