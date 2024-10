Día de Muertos: lo que debes saber sobre cómo se celebra esta tradición mexicana

Desde hace varios años en Estados Unidos más personas han adoptado la costumbre de poner un altar para el Día de Muertos, en parte por la influencia que tuvo la película "Coco" de Disney. Y aunque es una tradición mexicana que consiste en recordar a nuestros antepasados, tiene un trasfondo histórico que podría interesarte.

El Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre. Sin embargo, la celebración comienza el 27 de octubre y se extiende hasta el 3 de noviembre. Aquí te explicamos un poco de la historia de esta tradición, cómo construir un altar de muertos tradicional y cómo rendir tributo a tus ancestros en cada día.

La tradición originaria de la cultura mexica creía que hay un proceso para nacer y morir. Según la visión mexica, el alma abandona el cuerpo y viaja por siete niveles en el inframundo o "Mictlán".

Cada nivel representa una prueba hasta llegar al noveno donde se alcanzaría el eterno descanso.

Es por esto que un altar tradicional original consiste en siete niveles, que representan los siete destinos mexicas en los que se creía que llegaba el alma. Sin embargo, con la influencia del catolicismo, se comenzaron a elaborar altares de dos niveles representando el cielo y la Tierra o bien, uno con tres que agrega el purgatorio.

QUÉ ES EL MICTLÁN

El Mictlán, es el lugar del descanso eterno en la mitología azteca, y en la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura.

Cuando alguien moría era sepultado, y sus familiares realizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al mundo de las ánimas, el Mictlán.

"La tradición actual es que es el día en el que las almas que se fueron van a regresar, y el regreso depende de tener el altar y de que los ayudemos a volver", agregó Iglesias Prieto.

A volver, por lo menos un día, el 1 de noviembre para los niños, y el 2 de noviembre para los adultos que ya fallecieron.

En la visión indígena se cree que los difuntos regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares.

"Creas o no que vuelven las ánimas, los mantienen vivos en el recuerdo, y eso es un mecanismo de sanación, es muy bonito pensar en tus muertos, y también pensar en una manera más sana en la muerte", agregó la profesora emérita.

Por lo que muchos de los elementos de un altar de muertos tienen que ver con ayudar a las almas a transitar del mundo de los muertos al mundo de los vivos con las ofrendas.

En la actualidad, los altares son decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda, y así es como se mantiene viva la tradición mexicana.

¿CÓMO ELABORAR UN ALTAR DE MUERTOS?

Si bien lo más importante de un altar de muertos es el sentimiento detrás de él, con elementos para recordar y honrar a los ancestros, aquí te explicamos lo que debe tener un altar tradicional.

Sal y mantel blanco: representan la pureza, y la sal como el elemento purificador para que las almas crucen de su mundo al nuestro y de regreso.

representan la pureza, y la sal como el elemento purificador para que las almas crucen de su mundo al nuestro y de regreso. Calaveras de azúcar y chocolate: las calaveras representan la muerte y el azúcar y chocolate el dulce descanso.

las calaveras representan la muerte y el azúcar y chocolate el dulce descanso. Copal e incienso: alejan los malos espíritus para que las almas buenas puedan venir y entrar.

alejan los malos espíritus para que las almas buenas puedan venir y entrar. Flores de cempasúchil: relacionadas con el sol por su brillante color amarillo, se colocan en forma de guías marcando el camino de la entrada hacia el altar, para guiar a las almas.

relacionadas con el sol por su brillante color amarillo, se colocan en forma de guías marcando el camino de la entrada hacia el altar, para guiar a las almas. Comida: le da la bienvenida a nuestros seres queridos que nos visitan con sus platillos favoritos.

le da la bienvenida a nuestros seres queridos que nos visitan con sus platillos favoritos. Fotografías: de nuestros seres queridos que esperamos visiten nuestro altar (dibujos o representaciones de ellos para los ancestros o difuntos sin fotografía también son importantes).

de nuestros seres queridos que esperamos visiten nuestro altar (dibujos o representaciones de ellos para los ancestros o difuntos sin fotografía también son importantes). El pan de muerto es una representación del cariño a los que ya no están con nosotros.

LOS CUATRO ELEMENTOS EN EL ALTAR DE MUERTOS

Un altar tradicional del Día de Muertos contiene representaciones de los cuatro elementos naturales: viento, agua, fuego y tierra.

Viento: el papel picado

Agua: en una jarra o vasos para mitigar la sed de las almas

Fuego: veladoras

Tierra: flores, fruta y el pan

La ofrenda con veladoras, comida y adornos generalmente se pone desde el 27 de octubre. Aunque cada región en México celebra esta tradición con algunos cambios y es típico solo incluir el 1 y el 2 de noviembre, muchos prenden o conmemoran a los muertos desde el 28 de octubre al 2 de noviembre y en algunos casos se incluye a las mascotas, siendo éstas parte de la familia contemporánea de muchos. Aquí un ejemplo de cómo se celebra esta tradición en muchos hogares mexicanos.

28 DE OCTUBRE

Este día se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para darle la bienvenida a las almas perdidas. En este día se recuerda a los fallecidos de manera trágica, por violencia o accidentes.

29 DE OCTUBRE

Este día se prende una veladora para las almas olvidadas. Es decir, aquellos que ya no tienen quién les rece.

30 Y 31 DE OCTUBRE

En estos días se prende una veladora para los que fallecieron sin haber sido bautizados, o que murieron antes de nacer o muy pequeños. Son días dedicados a todos los niños.

1 DE NOVIEMBRE

Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), el "1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, celebrando aquellos que llevaron una vida ejemplar, así como los niños". Se prende una veladora más y se prepara la bienvenida para nuestros ancestros el 2 de noviembre.

2 DE NOVIEMBRE

El Día de Muertos es la máxima celebración en México que comienza con campanas de iglesias y la práctica de ciertos ritos desde la madrugada, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas. Esto con el fin de ayudar a las ánimas al tránsito al más allá, describe el INAH.

En México, las culturas indígenas veían a la muerte como una continuación de la vida, una que vivía en constante conexión con los muertos. Es decir, que se les podía pedir ayuda a los ancestros en cualquier momento y cuya conexión era más palpable en estas fechas.

¿POR QUÉ SE USA LA FLOR DE CEMPASÚCHIL?

"Cempasúchil" es una palabra náhuatl que significa "flor de los veinte pétalos". Era utilizada por los mexicas con fines medicinales y de acuerdo con la cosmovisión prehispánica, su color amarillo evocaba al sol, sirviendo como luz para guiar a las almas de los difuntos del cementerio a los hogares.

Como preparativo a la tradicional del Día de Muertos, serán sembradas 260,000 plantas de la flor de origen prehispánico.

¿QUÉ ES EL PAN DE MUERTO?

El pan de muerto es uno de los elementos más típicos de la ofrenda a los fallecidos. Es un pan dulce que contiene harina de trigo, leche, huevo, levadura, azúcar, sal y mantequilla, y se aromatiza con anís y naranja.

Según la crónica de Bernal Díaz del Castillo, el ritual incluía un sacrificio de una doncella a los dioses y su corazón aún latiendo era introducido en una olla con amaranto, y acto seguido el sacerdote del rito mordía el órgano en señal de agradecimiento.

Los españoles rechazaron este tipo de sacrificio y elaboraron un pan de trigo de forma de corazón bañado en azúcar pintada de rojo simulando la sangre de la doncella.

Sin embargo, también se dice que los primeros pobladores de Mesoamérica enterraban a sus muertos con todas su pertenencias y "elaboraban un pan de semillas de amaranto molidas y tostadas, mezclando con la sangre de los sacrificios que se hacían en honor de Izcoxauhqui, Cuetzaltzin o Huehueteotl".

El pan de muertos es una de las muchas ofrendas que los mexicanos otorgan a sus seres queridos fallecidos en la celebración del Día de Muertos.

TRANSFORMAN JARDÍN EN PILSEN EN UN GRAN ALTAR DE MUERTOS

Isabel Hernández, una residente de Pilsen realizó un altar de grandes proporciones para celebrar el Día de Muertos.

Hernández se viralizó en redes sociales son su famoso altar que cada vez es más grande y atrae a más personas. Este año, el altar mide 16 pies, que es dos pies más alto que el que hizo el año pasado.

"Para mí fue una forma de también participar y enseñar parte de mi cultura, parte de lo que hacemos los mexicanos y primero que nada, enseñar que no celebramos la muerte. Porque muchos tienen ese mal concepto de que ¡oh! celebramos la muerte y no, es recordar a nuestros seres queridos, celebrar su vida", explicó Hernández.

Isabel también dijo sentirse agradecida con todos los que han participado mediante el compartir las fotos de sus seres queridos. "Sin ellos no hubiera podido haber honrado a toda esta gente. Entonces, como les digo, este es el altar de Pilsen. No es mi altar, es el altar de la comunidad", reiteró Hernández.

Isabel agregó que no cobra entrada y que quien gusta verlo en persona puede acudir al 1340 W. 19th St.

CARRERA DE MUERTOS EN PILSEN

Entre los eventos en Chicago que se realizarán en honor al Día de Muertos estará la Carrera de los Muertos 5K.

La Carrera de los Muertos 5K es una tradicional y popular carrera que une a corredores y caminadores tanto en persona como de forma virtual para celebrar el Día de los Muertos con comida, entretenimiento y hasta disfraces, de acuerdo con los organizadores del evento.

Esta vez la carrera llega a sus 17 años de realizarse en Pilsen. La carrera recauda fondos para los diferentes programas que ofrece la organización United Neighborhood como GirlsMPowered.

Conforme a los organizadores, la carrera se llevará a cabo el sábado, 2 de noviembre a las 8:00 a.m. en la escuela preparatoria Benito Juárez Community Academy ubicada en 1450 -1510 W. Cermak Rd. en Chicago.

Para más información sobre la carrera, haz clic aquí.

Este año, aquellos corredores y caminantes que completen el curso recibirán una medalla muy especial en la que podrán conmemorar a un ser querido.

EVENTOS EN CHICAGO QUE CELEBRAN EL DÍA DE MUERTOS EN CHICAGO

En Chicago se celebrará la tradición mexicana del Día de Muertos con varios eventos que no sólo invitan a recordar a los familiares fallecidos, sino también traer a la ciudad esta expresión de la cultura mexicana. Estas son algunas de ellas:

Día de Muertos, Where the Past is Present - Exhibición en el Museo Nacional de Arte Mexicano que cuenta con una colección de obras artísticas y altares para rendirle honor a seres queridos que ya no están en el plano terrenal.

Fecha: Hasta el 8 de diciembre

Día de los Muertos Xicágo en Pilsen - Evento gratuito y abierto al público que contará con música en vivo, actividades de arte y altares. El evento será en el Museo Nacional de Arte Mexicano y en el parque que queda al lado del museo.

Fecha: 26 de octubre

Día de los Muertos: Love Never Dies Ball - El Museo Nacional de Arte Mexicano tendrá una celebración especial para honrar la vida y los espíritus de los muertos con música, baile y deliciosos platillos.

Fecha: 2 de noviembre

Para más información sobre actividades del Día de Muertos en Chicago, haz clic aquí.