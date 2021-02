Caos en México en la jornada de vacunación de mayores de 60 años

MÉXICO - La sana distancia no existe aquí porque es imposible guardarla. La fila no deja de crecer y todos se amontonan preocupados por no alcanzar la vacuna.

"Nos dieron una ficha, nos dieron un número para canjearlo el día de hoy".

En los últimos tres días, estas escenas se han repetido en varios lugares de la ciudad y el Estado de México, donde están inmunizando a los adultos mayores de 60 años.

"La trajimos en la mañana, estuvimos esperando formados en la silla, en la fila", dice Rodolfo Nava, quien llevó a su abuelita a vacunar.

Los nietos de Celia aguardaron su turno por más de 10 horas. Su abuelita esperó todo ese tiempo, afuera, sentada en la misma silla en la que entre todos la cargaban.

Julieta Terán se dijo afortunada porque solo tuvo que estar siete horas de pie, entre la gente para recibir la inyección.

Los contagios intradomiciliarios se han convertido en un gran problema.

"Esperamos en Dios que esto reaccione todo bien", dijo Terán.

Pero son más los que angustiados buscan protegerse del COVID-19 por lo que ya se han registrado enfrentamientos y han tomado las calles.

Ante los largos periodos que los mayores de 60 años tienen que esperar para recibir la vacuna, muchos han preferido incluso pernoctar en las calles para no perder su lugar.

Protegido del virus y del frío, Jaime Soto pasó la noche a la intemperie, sentado en un banco.

"Decidí quedarme porque de alguna forma u otra me interesa vacunarme", dijo Soto.

Al igual que María Antonia Bermúdez, quien a sus 72 años, con solo un gorro y una manta desafió por segundo día todo para vacunarse.

Este lunes reabrirán gimnasios, iglesias y teatros al aire libre.

"Había mucha cola, dimos vuelta a la manzana y no alcanzamos ya la vacuna", dice Bermúdez.

Ante este escenario el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a guardar la calma.

"Tenemos el propósito de vacunar a todos”, aseguró.

Pero la desesperación invade a quienes no quieren que el virus ponga en riesgo sus vidas.