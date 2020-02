Canciller: cruce de migrantes de México a EEUU baja 74.5%

MÉXICO - Los cruces de personas desde México a Estados Unidos se han reducido un 74.5%, lo que prueba el éxito de la política migratoria, afirmó este miércoles el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En su participación en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario resaltó los logros más importantes que ha tenido México en la materia, que son visibles porque "se está reduciendo el flujo de personas de forma irregular".

Indicó que en enero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) detuvo a 36,637 personas, una reducción considerable desde las 144,116 personas de mayo de 2019.

Fue a finales de mayo de 2019 cuando Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos, lo que llevó al país latinoamericano a reforzar la seguridad en las fronteras y acrecentar las detenciones.

De estos detenidos en enero, el 60% fueron mexicanos, un total de 21,982 personas.

En 2019, hubo 179,971 migrantes presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM) de México y 141,263 deportados. En lo que va de 2020, son 11,709 migrantes presentados ante el INM y 9,121 deportados.

"Se calcula que alrededor de 60,000 personas, de 20 nacionalidades diferentes, han sido retornados; en su gran mayoría centroamericanos", detalla Érika Guevara Rosas, directora para Las Américas de Amnistía Internacional.

Además, el canciller indicó que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes 277 traficantes de personas y 893 servidores públicos fueron separados de su cargo por diferentes irregularidades, además de que se construyeron dos nuevos albergues y se rehabilitaron 15 de estos espacios, pese a las polémicas recientes por el estado de dichos centros migratorios.

SOBRE EL TRATO A LOS MIGRANTES

El canciller dijo que se han otorgado 77,000 consultas médicas y se han atendido a 49 madres migrantes con hijos que nacieron en México.

Aprovechó para insistir en que el gobierno de López Obrador no tiene recomendaciones en materia de derechos humanos por la forma en que la Guardia Nacional ha frenado el paso de migrantes a la frontera sur, especialmente tras los polémicos suceso en enero, cuando frustraron la entrada de una caravana.

Guardia Nacional frena el paso de la caravana de migrantes.

Confirmó, sin embargo, que en lo que va de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 80 quejas, 23 de ellas se dieron durante la caravana de enero, pero todavía no hay ninguna recomendación al respecto.

Explicó que entre los primeros resultados está la inversión de $100 millones en el Plan de Desarrollo para Centroamérica, que busca la creación de 60,000 empleos directos en El Salvador, Guatemala y Honduras mediante el programa Sembrado Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Del mismo modo, aseguró que se invirtieron 396 millones de pesos ($21.2 millones) para dar mantenimiento a 15 estaciones migratorias.

Buscan cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.

No obstante, la salubridad de algunos albergues migratorios han sido muy criticada recientemente por diversas ONG y parte de la clase política.

LA SITUACIÓN DE LOS MEXICANOS EN EEUU

Según datos oficiales, durante 2019 se repatrió a 211,383 mexicanos desde Estados Unidos.

El canciller afirmó que el Gobierno trabaja en resolver que los 900 mexicanos que piden asilo en Estados Unidos no sean enviados a Guatemala -en calidad de tercer país seguro- mientras se resuelve su situación, sino que vuelvan a territorio mexicano, donde la Administración pueda garantizar su seguridad.

"Si les decimos que no, los van a deportar a otros países y estamos protegiendo su derecho a que tengan esa audiencia", manifestó.

AMLO justifica acciones contra migrantes: deben respetar las leyes.

Por su parte, López Obrador reiteró que continuarán con la política de atender las causas que originan la migración y subrayó que no se enfrentará al gobierno del presidente Donald Trump pues han logrado mantener una relación de respeto.

"No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, hemos logrado una buena relación y se van a seguir quedando con las ganas los que quisieran que me arremangara la camisa y me enfrentara", insistió.

Aseguró que entre México y Estados Unidos hay una relación de respeto mutuo.

Ambos funcionarios defendieron la política migratoria que ha implementado México y aseguraron que el gobierno ha atendido a los migrantes con buen trato y sin violaciones a los derechos humanos.

"No se van a permitir violaciones a derechos humanos, torturas, masacres y desapariciones. Vamos siempre a proteger la vida de todos los seres humanos", indicó López Obrador.