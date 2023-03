AMLO tacha de “inhumano, hipócrita y corrupto” que republicanos declaren la guerra contra los cárteles

CIUDAD DE MÉXICO, México- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró este jueves que la propuesta de los republicanos estadounidenses de declarar la guerra a los cárteles mexicanos por considerarlos terroristas es "irresponsable" y una "ofensa al pueblo de México".

"Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía", dijo en su rueda de prensa matutina.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

López Obrador aseguró que no permitirá que un gobierno extranjero, y mucho menos sus Fuerzas Armadas, intervengan en territorio nacional.

“De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio”, sentenció.

Además, amenazó al Partido Republicano, promotor de esta iniciativa que autorizaría la acción del ejército estadounidense contra los cárteles, con movilizar a mexicanos e hispanos residentes en Estados Unidos para que voten en su contra.

"Si no cambian de actitud y piensan que van a usar a México para sus propósitos propagandísticos y politiqueros, vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto", alertó.

PRESENTAN MEDIDAS PARA CONSIDERAR CÁRTELES COMO GRUPOS TERRORISTAS

El miércoles se presentaron dos proyectos de ley en Estados Unidos que abogan por considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y autorizar el uso del ejército para combatirlos.

La polémica ha crecido después de la controversia desatada por el secuestro el viernes pasado de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros (Tamaulipas), de los que dos fueron asesinados.

De trasfondo también está la lucha contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético fabricado en México con químicos de China que ha causado cientos de miles de muertes por sobredosis en EEUU.

Estas propuestas legislativas prohibirían a los integrantes del crimen la entrada a EEUU, autorizaría congelar sus bienes y prohibiría a cualquier persona ayudarle de forma consciente, entre otros mecanismos.

"Lo que dijo este senador (Lindsey Graham) no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado ni colonia, somos un país independiente, soberano y no recibimos órdenes de nadie", contestó el presidente mexicano.

La Casa Blanca, no obstante, rebajó el miércoles la tensión entre ambos países al asegurar que Estados Unidos ya cuenta con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos.

"Declarar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos daría ninguna competencia adicional que no tengamos ya en este momento", expresó en su rueda de prensa diaria Karine Jean-Pierre, portavoz del presidente Joe Biden.