Young Lords celebran 55 años de resiliencia puertorriqueña en miras a una nueva generación de activistas

Este artículo fue publicado como parte de una colaboración entre Telemudo Chicago, NBC Chicago y DePaul University para amplificar el trabajo de estudiantes de periodismo.

CHICAGO - El vecindario de Lincoln Park luce muy diferente de lo que era en 1970, cuando Hila Frontany compró su casa en las calles Diversey y Sheffield.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El antiguo vecindario puertorriqueño ha evolucionado para convertirse en uno de los vecindarios más ricos de Chicago.

Ella fue una de las muchas puertorriqueñas obligadas a abandonar Lincoln Park debido al desplazamiento urbano impulsado por el antiguo alcalde Richard J. Daley y su proyecto de renovación urbana, según The Black Metropolis Research Consortium.

“Los impuestos aumentaron y luego algunos de los negocios y lugares donde los niños podían participar comenzaron a desaparecer”, dijo Frontany.

Estos cambios en el vecindario inspiraron a Frontany a formar parte de los Young Lords, una organización puertorriqueña que comenzó en la década de 1960 después de que llegara un flujo de puertorriqueños a Chicago y comenzaran a vivir en los vecindarios de Lincoln Park, Humboldt Park y Wicker Park.

Después de que el proyecto de renovación urbana provocara el desplazamiento de la comunidad puertorriqueña, los Young Lords comenzaron a luchar por programas de desayuno gratuito, asistencia legal y muchos otros programas de supervivencia inspirados por los Black Panthers.

Miembros originales e integrantes nuevos de Young Lords se reunieron para celebrar los 55 años de la organización en el edificio Cortelyou Commons de DePaul University el 18 de septiembre.

Allí, Frontany y miembros antiguos, incluyendo a José “Cha Cha” Jiménez, fundador de los Young Lords, aplaudieron a los New Era Young Lords y compartieron sus historias con los jóvenes activistas, en un esfuerzo por mantener viva la misión.

En la ceremonia, el grupo honró a Jiménez, otorgándole un premio a la trayectoria por su lucha en favor de los derechos civiles y la justicia social para las comunidades de color.

DePaul reconocerá otros logros de los Young Lords en mayo de 2024, cuando se revele una placa que será el primer marcador histórico en la ciudad de Chicago que celebra el impacto que los Young Lords han tenido en la ciudad.

Jacqueline Lazú, quien es miembro del Departamento de Lenguas Modernas y copresidenta del comité del marcador histórico de los Young Lords, comenzó a trabajar en el DePaul Center for Latino Research hace unos 20 años y fue cuando comenzó su investigación para documentar la historia de los Young Lords y el rol de DePaul en el desplazamiento de la comunidad puertorriqueña del área.

Lazú y otros miembros de la comunidad han ayudado a crear la placa en honor al grupo. Será colocada fuera del edificio de la Escuela de Música de DePaul, que solía ser el Seminario Teológico McCormick, un recurso del vecindario para los puertorriqueños, antes de mudarse a Hyde Park en 1975, según dijo Lazú.

El cofundador del capítulo de los Young Lords en Nueva York, Juan González, también habló sobre cómo comenzó su propio grupo en 1969 y cómo la organización se convirtió en un movimiento nacional.

Omar López, exministro de información de Young Lords, reflexionó sobre cómo el grupo se convirtió en una “organización de derechos humanos” y pidió a los New Era Young Lords que se pusieran de pie, mientras reconocía sus esfuerzos continuos por seguir la lucha.

“La comunidad puertorriqueña puede que ya no esté en este vecindario, pero ha habido varias generaciones de jóvenes puertorriqueños que se han inspirado en la lucha de los Young Lords”, dijo López.

Paul Mireles, vicepresidente y cofundador del capítulo de Illinois de los New Era Young Lords, se interesó en los Young Lords después de que el expresidente Donald Trump anunciara su candidatura a la presidencia en 2015.

Mireles se inspiró en el arte de la organización que representaba la lucha por la justicia social, de manera similar al arte de los Black Panthers.

Pero no fue hasta que Mireles perdió a su padrastro a causa de la falta de vivienda y el abuso de drogas, que decidió contactar a los organizadores.

“Sentí que había más que hacer”, dijo Mireles.

Ahora hay 29 miembros activos de los New Era Young Lords en Illinois. Aunque es una organización fundada por puertorriqueños, Mireles dijo que también hay miembros que se identifican como mexicanos, afroamericanos, haitianos y panameños.

“Realmente queremos impulsar la narrativa de la coalición entre nosotros como personas oprimidas, no importa si la opresión es negra o latina, es la misma opresión”, dijo Mireles.

Una idea frecuentemente equivocada sobre los Young Lords es que están arraigados únicamente en la actividad violenta de las pandillas. Sin embargo, la historia es “doble”, dijo Mireles.

Si bien el grupo comenzó como una pandilla en la década de 1960 para defenderse, pero después de enfrentar el desplazamiento, cambiaron su enfoque para proporcionar recursos gratuitos a la comunidad, como programas de desayuno.

Hoy en día, uno de sus valores sigue siendo el servicio.

Los New Era Young Lords trabajan con un centro de distribución de alimentos en Humboldt Park llamado Casa Hernández Community Space & Free Store en el 3519 N. West Ave.

“Cincuenta y cinco años después, seguimos luchando contra la brutalidad policial”, dijo Mireles. “Lucharon por la atención médica, y de nuevo, 55 años después, los mismos problemas: atención médica, educación, falta de vivienda, brutalidad policial y gentrificación. Pueden tener nombres diferentes de entonces a ahora, pueden parecer diferentes de alguna manera, pero sus conceptos fundamentales siguen ahí, y desafortunadamente, seguimos luchando contra eso”.

Ivelisse Díaz también subió al escenario con otros siete miembros de La Escuelita Bombera de Corazón para cantar música Bomba. Diaz fundó en el 2010 las BomPlaneras Unplugged, un grupo compuesto solo por mujeres, para dar visibilidad a las mujeres que interpretan Bomba y Plena puertorriqueña. También forma parte de La Escuelita Bombera de Corazón, que imparte clases de danza Afro Bomba puertorriqueña en Humboldt Park.

Díaz dijo que la Bomba ha sido una forma de protestar contra las luchas que han enfrentado muchos afroboricuas.

Desde el período colonial español, los afroboricuas esclavizados que trabajaban en las plantaciones de azúcar a lo largo de la costa de Puerto Rico usaban la Bomba como una forma de hacer oír su voz. Cientos de años después, la música sigue siendo una forma de elevar las voces, dijo Diaz.

“Estas son las historias que nunca llegaron a los libros porque no eran lo suficientemente interesantes”, dijo Díaz. “Es porque estas historias son las mismas historias que nos empoderan y nos hacen saber que hemos llegado porque esta es música de más de 500 años, amigo. No se detendrá. Nunca se detendrá”.

El ambiente se encendió con los sonidos de los tambores y la voz resonante de Díaz, mientras les decía a todos que se unieran a ella. Ella y otros miembros del grupo bailaron al ritmo de los tambores mientras una bufanda roja se balanceaba al compás de los movimientos de su cuerpo.

“Algunos de ustedes nunca han cantado al nivel 10 porque les han dicho que se callen, así que hoy vamos a hacer mucho ruido”, dijo Díaz.

Díaz pidió a los estudiantes que subieran al escenario y aprendieran algunos pasos y cánticos con ella. Al final, estudiantes y profesores bailaron juntos en un círculo, observándose y animándonos mutuamente. Ella esperaba que compartir la Bomba ayude a encender la pasión en las generaciones más jóvenes.

“He sido política toda mi vida, y mi arma es la Bomba”, dijo.

Frontany dijo que recuerda que durante las protestas bailaba y escuchaba música, y dijo que la música siempre ha sido una forma de “unir a las personas en espacios”.

“Veo cómo los jóvenes están reviviendo todo lo que los Young Lords solían hacer en ese entonces”, dijo Frontany.

To read this article in English, click here.