¡Ya arranca el Chicago Auto Show 2020!

El evento se lleva a cabo en el McCormick Place del 8 al 17 de febrero, y es considerado como la exhibición de vehículos más grande del país en su género.

Según sus organizadores, este show de vehículos inició en 1901, y se ha llevado a cabo en más ocasiones que otras exposiciones en el continente.

Este año encontrarás un rango completo de autos norteamericanos, domésticos, importados, vehículos eléctricos, de concepto experimental, de alta tecnología, y otros.

En total se planea exhibir cerca de 1,000 vehículos en esta muestra única para los fanáticos de la industria automotriz.

Antes del inicio de la exhibición de vehículos, se realiza una tradicional gala, misma que beneficia a 18 organizaciones caritativas locales. Se estima una recaudación de más de $2 millones.

Este año la gala "First Look for Charity" se lleva a cabo el viernes 7 de febrero a las 7 p.m. Para boletos pulsa aquí.

En los últimos 10 años Telemundo Chicago y CATA se han unido para promover y patrocinar la exhibición de autos más antigua de la nación.

Telemundo Chicago celebrará el Día de los Hispanos el 14 febrero y en donde familias podrán disfrutar de la exhibición con un toque de su propia cultura.

Para más información haz clic aquí.