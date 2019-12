West Pullman: muere un hombre tras aparatoso incendio

Un hombre murió y otra persona resultó gravemente herida en un incendio que estalló el domingo en el vecindario de West Pullman, dijeron las autoridades.

Los oficiales indicaron que el Departamento de Bomberos de Chicago recibió una llamada alrededor de las 4 a.m. con un reporte de que un incidente había ocurrido en la cuadra 400 de la calle 127.

Un hombre de 60 años, quien fue identificado por la familia como Heural Glover, fue llevado a Little Company of Mary Hospital en Evergreen Park, donde luego fue declarado muerto, dijeron los bomberos. La oficina del forense del condado de Cook aún no ha revelado detalles sobre su muerte.

Miembros de la familia dicen que la esposa de Glover fue llevada al Christ Medical Center en Oak Lawn en estado crítico, de acuerdo con los bomberos.

El Departamento de Bomberos dijo que los detectores de humo dentro de la casa no funcionaban.

No se supo mas información de manera inmediata.