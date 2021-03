Walgreens y el gobernador Pritzker reconocen ‘problemas’ con las citas para la vacuna COVID-19

Walgreens y el gobernador JB Pritzker reconocieron que la cadena de farmacias está experimentando problemas con su proceso de registro de la vacuna COVID-19, ya que el sitio web de la compañía sigue sin mostrar disponibilidad o no permite a los pacientes reservar citas disponibles para la primera dosis, lo que es frustrante para residentes de Illinois elegibles que buscan vacunarse.

En varios intentos de reservar una cita durante la última semana, en diferentes momentos cada día y en varios dispositivos, el sitio de Walgreens ha mostrado dos respuestas: no hay citas disponibles en ningún lugar del estado, o si se muestran las citas, una página posterior en el proceso de registro dice que la cita de la primera dosis no se puede reservar porque no hay citas de la segunda dosis disponibles.

Cuando se le pidió que explicara los problemas, qué se está haciendo para solucionarlos y un cronograma de cuándo podrían resolverse, Walgreens indicó que el esfuerzo "continúa evolucionando rápidamente con inventarios de vacunas cambiantes, pautas de elegibilidad variables y una demanda continua que supera inventario".

"Pedimos disculpas por las molestias mientras trabajamos para vacunar a nuestras poblaciones más vulnerables lo más rápido posible", señaló Walgreens.

Pritzker reconoció el viernes que Walgreens enfrentaba "dificultades técnicas" y dijo que su oficina se estaba comunicando con la compañía con regularidad.

Illinois se encuentra actualmente en la Fase 1B Plus de su implementación de vacunas, ampliando la elegibilidad la semana pasada para incluir a personas con ciertas afecciones médicas de alto riesgo, aunque algunas jurisdicciones, incluida Chicago y varios de los condados circundantes, dijeron que permanecerían en la fase más estricta 1B debido a la falta de suministro de vacunas.