Fin de semana violento en Chicago: tiroteos dejan tres muertos y 51 heridos

CHICAGO - Al menos 54 personas han resultado heridas, tres de ellas mortalmente, en tiroteos alrededor de Chicago desde el viernes por la noche.

El último tiroteo mortal ocurrió el domingo por la mañana en Back of the Yards, en el lado sur de la ciudad.

Alrededor de las 3:30 a.m., un hombre y una mujer de 25 años discutían en la cuadra 5400 de South Winchester cuando un hombre de 37 años trató de intervenir, dijo la policía de Chicago. El hombre sacó un arma y abrió fuego, golpeando al hombre de 37 años en la cabeza, según la policía. Fue declarado muerto en el lugar.

La mujer recibió un disparo en la axila y fue llevada al Centro Médico de la Universidad de Chicago, donde se estabilizó su condición, de acuerdo con la policía.

Unos 10 minutos antes, tres personas resultaron heridas, una de ellas mortalmente, en el vecindario de Homan Square.

Conforme a las autoridades, estaban cambiando una llanta alrededor de las 3:20 a.m. del domingo en la cuadra 3300 de West Harrison Street cuando alguien salió de una camioneta SUV color oscura y abrió fuego, indicó la policía. Un hombre, de 30 años, recibió un disparo en la cara y fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Otra persona sufrió múltiples heridas de bala y fue llevada al Hospital Mount Sinai, dijo la policía. Una tercera víctima también recibió varios disparos y fue llevada al Hospital Mount Sinai. Ambos estaban internados en estado crítico.

El sábado, un hombre recibió un disparo mortal en una fiesta en Logan Square. Alguien sacó una pistola durante una discusión y le disparó a Carlos Villagomez, de 34 años, en la cabeza en la reunión que se llevó a cabo en la cuadra 3700 de West Fullerton. Fue llevado al Advocate Illinois Masonic Medical Center, donde murió a la 1:50 a.m., según la policía y la Oficina del Médico Forense del condado Cook.

Menos de una hora después, cuatro personas fueron baleadas y heridas en East Garfield Park, siendo el cuarto tiroteo masivo en el área en los últimos tres meses. Alrededor de la 1:45 a.m., un grupo de personas estaba parado en la calle en el área de la cuadra 2700 de West Jackson Boulevard cuando se acercó un camión negro y alguien salió y comenzó a disparar un rifle, reportó la policía de Chicago. Los cuatro fueron trasladados a hospitales cercanos en buenas condiciones.

Alrededor de las 3:15 a.m., dos mujeres fueron baleadas y heridas a lo largo de un popular tramo de vida nocturna de Old Town en Near North Side. Los policías de Chicago que patrullaban a pie escucharon disparos y encontraron a las dos mujeres en la primera cuadra de West Division Street, dijeron las autoridades. Ambos fueron llevados al Northwestern Memorial Hospital en buenas condiciones. Un sospechoso fue detenido después de una breve persecución en el cual se recuperó un arma, dijo la policía. Hasta el momento, no se han anunciado los cargos que podría enfrentar el sospechoso.

Al menos otras 43 personas han resultado heridas en tiroteos separados en Chicago que se han reportado desde las 5 p.m. del viernes, principalmente concentrado en los lados sur y oeste de la ciudad.