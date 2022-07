UpRising Bakery and Café cancela show de drag tras ser blanco de vandalismo durante la noche

LAKE IN THE HILLS - Una panadería de Lake in the Hills fue objeto de vandalismo antes de su espectáculo de drag planeado para el sábado por la noche, lo que obligó a la empresa a cancelar el evento que estaba todo vendido.

UpRising Bakery and Café, ubicado en 2104 W. Algonquin Rd., informó que sus ventanas estaban rotas y las paredes estaban pintadas con pintura en aerosol la madrugada del sábado.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No queríamos retroceder ante los matones, pero absolutamente no podemos, en conciencia, continuar con los planes de mañana”, publicó la panadería en Facebook. “Nos rompe el corazón”.

La panadería está cerrada por el día y le pide al público que se mantenga alejado de la propiedad.

Cuando la panadería anunció inicialmente sus planes de organizar un “Starry Night Brunch Drag”, un evento que comercializaba para todas las edades, informó que había recibido comentarios negativos y quejas. Los dueños de negocios también recibieron amenazas en persona y en línea luego del anuncio, las cuales compartieron con la policía.

Después de que la panadería compartiera la noticia del vandalismo en Facebook, cientos de comentarios y reacciones de apoyo inundaron su cuenta.

“El Departamento de Policía está desanimado por lo que sucedió en nuestro pueblo”, dijo la policía en un comunicado de prensa. “[Nosotros] nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con la seguridad pública y tenemos cero tolerancia con los delitos contra todos los miembros de nuestra comunidad”.

Según la policía, Joseph Collins de 24 años y residente Alsip, Illinois ha sido arrestado y acusado de un delito de odio, así como de daños criminales a la propiedad. Conforme a las autoridades Collins fue transportado al centro correccional del condado McHenry para su audiencia de fianza y un juez le fijó una fianza de $10,000.

Autoridades indicaron que un sargento de la policía de Algonquien había visto al sospechoso salir de la panadería tras los actos vandálicos, lo que fue instrumental para su detención.