Una importante fecha para la Real ID se cumple este año. Te decimos lo que esto significa para Illinois

Una importante fecha límite para la Real ID está por llegar este año después de varios retrasos.

La fecha límite de la Real ID para mayo de 2025 sigue en pie desde enero, aunque ha sido retrasada repetidamente debido a la pandemia de coronavirus.

La Ley REAL ID fue aprobada por el Congreso en 2005 después de la publicación del Informe de la Comisión del 11 de septiembre con el fin de aumentar la seguridad de los documentos de identificación, haciéndolos más difíciles de duplicar.

Una vez que llegue la fecha límite, los viajeros necesitarán una Real ID para viajar dentro del país, con algunas excepciones. También se avecinan otros grandes cambios para las licencias de conducir en Illinois.

Esto es lo que debes saber:

¿Cuándo es la fecha límite para la Real ID?

A partir del 7 de mayo de 2025, se requerirá una identificación que cumpla con la Real ID para los residentes que planeen volar dentro del país.

"Para los residentes de Illinois que vuelen dentro del país, a partir del 7 de mayo de 2025, el gobierno federal les exigirá que utilicen un pasaporte válido de EE. UU. o que obtengan una Real ID en la oficina del Secretario de Estado de Illinois. Si tiene un pasaporte válido de EE. UU. o tarjeta de pasaporte, una identificación militar u otra identificación aprobada por el gobierno federal, podrá seguir utilizándola como su forma de identificación después del 7 de mayo de 2025", dijo la oficina del Secretario de Estado de Illinois.

¿Dónde se necesitará una Real ID?

Además de los vuelos nacionales, se requerirá una Real ID al ingresar a instalaciones federales y estatales, incluidos tribunales y prisiones. También será necesaria para ingresar a instalaciones seguras como plantas de energía nuclear.

Todos los residentes de 18 años o más que tengan la intención de volar dentro del país o ingresar a este tipo de instalaciones deberán obtener tarjetas que cumplan con la Real ID.

¿Cuánto cuesta una Real ID?

El costo de una Real ID es el mismo que el de una licencia estándar.

¿Dónde se puede obtener una Real ID?

Las identificaciones se pueden obtener en las oficinas del Secretario de Estado, aunque muchas de ellas requerirán citas para presentar los documentos necesarios para obtener la identificación.

Ya en Illinois, el Secretario de Estado Alexi Giannoulias dijo que su oficina estaba intensificando los esfuerzos para garantizar que los residentes obtengan una identificación conforme a la Real ID antes de la fecha límite del próximo año, y reconoció que existen preocupaciones sobre la lentitud en la obtención de las tarjetas.

¿Qué necesitas traer para obtener una Real ID?

Para solicitar una Real ID en Illinois, necesitarás los siguientes documentos, según la oficina del Secretario de Estado de Illinois:

Prueba de identidad y ciudadanía de EE. UU. o estatus legal. Traiga uno de los siguientes documentos: una copia original o certificada de un certificado de nacimiento de EE. UU.; un pasaporte o tarjeta de pasaporte de EE. UU.; un Documento de Autorización de Empleo, Formulario I-766; una Tarjeta de Residente Permanente, Formulario I-551; o un pasaporte extranjero no vencido con visa adjunta y el Formulario I-94 aprobado. Para una lista completa, consulte la tabla de documentos de identificación aceptables. Prueba del número completo de Seguro Social (SSN). Traiga uno de los siguientes documentos: una tarjeta de Seguro Social; W-2; recibo de talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con su nombre y SSN completo; Formulario SSA-1099; o Formulario No SSA-1099. Se requieren documentos originales. Dos (2) documentos de residencia. Esto incluye documentos como una factura de servicios públicos, contrato de alquiler, factura hipotecaria o documento médico. Se requieren documentos en copia física. No se aceptan imágenes de un teléfono móvil, pero puede imprimir la imagen (por ejemplo, un estado de cuenta bancario) y proporcionar una copia impresa. Para una lista completa, consulte la tabla de documentos aceptables. Prueba de firma. Esto incluye documentos como tarjeta de crédito/débito, cheque cancelado o licencia/ID de Illinois actual. Para una lista completa, consulte la tabla de documentos de identificación aceptables.

¿Cómo se hará cumplir la fecha límite?

Una propuesta reciente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en septiembre podría retrasar la plena aplicación de la ley, pero si será aprobada aún está por verse.

El plan retrasaría la aplicación completa de la Real ID por otros dos años, pero también advierte sobre retrasos en los puntos de control de seguridad en los aeropuertos para aquellos que no tengan una identificación conforme.

"Los viajeros sin una identificación conforme a la Real ID o alguna otra forma de identificación aceptable después de la fecha límite del 7 de mayo de 2025 podrían enfrentar retrasos en los puntos de control de seguridad en los aeropuertos", dijo la agencia en un comunicado, señalando la posibilidad de advertencias o, posiblemente, "consecuencias progresivas" para aquellos sin una identificación conforme.

El departamento propuso planes para un "enfoque de aplicación por fases".

"TSA está trabajando con el público, las jurisdicciones de licencias y los estados para facilitar una transición suave a la aplicación de la Real ID a partir del 7 de mayo de 2025", dijo el Administrador de la TSA, David Pekoske, en un comunicado. "La Real ID proporciona una mejora importante en la seguridad, y esta regla nos permite planificar una variedad de escenarios para ayudar a minimizar el impacto potencial a los viajeros, las partes interesadas de la industria y los estados durante la implementación."

Cómo se verá exactamente el "enfoque por fases" aún no se ha decidido.

Un ejemplo ofrecido por la TSA permitiría a las agencias emitir "notificaciones de advertencia" que actuarían como un sistema de "tres advertencias" para "permitir a las agencias comenzar la aplicación sin negar el acceso de inmediato a individuos con una identificación no conforme a la fecha límite de la aplicación basada en tarjeta".

"Las agencias pueden optar por referirse a la notificación emitida a un individuo que presenta una tarjeta no conforme por primera vez como una 'advertencia' y a una notificación emitida en una instancia posterior contándola como 'asesoría'. En la tercera instancia, se emitiría una notificación 'final' de que su licencia/ID emitida por el estado no es conforme y ya no puede usarse para el propósito oficial de la Real ID", dice la propuesta de la TSA. "La agencia federal negaría el acceso al individuo en ese momento y en todas las futuras instancias, a menos que el individuo obtenga una Real ID o presente una forma alternativa de identificación aceptable."

La agencia dijo que la propuesta surge por los temores sobre lo que podría suceder si deben negar la entrada a quienes no cumplan a partir de 2025.

"Existe una posibilidad real de interrupciones", dijo la TSA en su propuesta.

Las preocupaciones incluyen temores sobre un aumento de personas que necesiten la Real ID, lo que llevaría a un retraso en las instalaciones estatales, así como problemas en los puntos de control de seguridad.

¿Qué otros cambios en las licencias están previstos para Illinois?

Entre los cientos de nuevas leyes que entran en vigor en 2025 está la HB 4592, que permite al Secretario de Estado emitir tarjetas de identificación y licencias de conducir móviles.

Las identificaciones móviles se emitirán "además de" las licencias estándar, pero no en reemplazo de ellas.

Si bien el estado especifica que los conductores deberán seguir llevando una copia física de su ID para los momentos en que las identificaciones móviles no sean aceptadas, también señalan que trabajarán con otras agencias para garantizar que el uso de las identificaciones móviles sea ampliamente aceptado.

En cuanto a los viajes, la TSA acepta identificaciones móviles en muchas situaciones, pero señala que "si una identificación digital no puede verificarse en el punto de control de seguridad de la TSA, un pasajero deberá utilizar un documento de identidad físico aceptable."

La TSA también declaró que la Ley Real ID se aplica a las licencias de conducir móviles y las tarjetas de identificación emitidas por el estado.

Además de las licencias móviles, la oficina del Secretario de Estado deberá ofrecer a los solicitantes la opción de obtener una licencia de conducir de ocho años dentro de los próximos dos años bajo una nueva ley que entró en vigor el 1 de enero de 2025.