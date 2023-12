Un nuevo ranking nombra la mejor película navideña de Illinois

Cada diciembre, surgen debates sobre las mejores películas navideñas, pero una nueva clasificación ha denominado la película navideña más popular en Illinois que podría sorprender a los residentes.

Según el sitio de entretenimiento Looper, que analizó los datos de Google Trends de los últimos 12 meses, la película navideña más popular en Illinois no fue una de las muchas películas ambientadas o filmadas en Illinois y el área de Chicago.

En cambio, el clásico Miracle on 34th Street encabeza la lista del estado.

Illinois fue uno de los dos únicos estados que tuvo el clásico navideño como su película principal, según la clasificación.

Otras películas que figuran en la lista en Estados Unidos fueron "The Santa Claus", "How The Grinch Stole Christmas", "Four Christmases", "Christmas with the Kranks", "Home Alone", "Elf", "A Christmas Story" y más.

El ranking se centró únicamente en las 100 películas navideñas mejor valoradas en IMDb, según la lista. Luego redujo la lista a las 25 películas más buscadas mediante Google Trends. A partir de ahí, el grupo analizó qué películas experimentaron un aumento en el tráfico de búsqueda en el último mes para determinar cuáles aumentaron en popularidad en cada estado.

"A medida que se acercaba la temporada navideña, quedó claro quién salió victorioso esta temporada", afirmó la publicación.

En el Medio Oeste, las películas más destacadas fueron "Christmas with the Kranks" en Indiana, "It’s a Wonderful Life" en Iowa, "How the Grinch Stole Christmas" en Minnesota, "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" en Missouri y "Four Christmases" en Wisconsin.

Vea el ranking completo aquí.