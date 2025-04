Turista compra en Chicago boleto de lotería y se gana más de 3 millones de dólares

Un turista que se encontraba paseando por Chicago no sólo vino a disfrutar de la Ciudad de los Vientos, sino también para convertirse un nuevo millonario, ya que se ganó un billete de lotería.

La persona ganadora, que se hace llamar "Tesoro Viajero", ganó más de 3 millones de dólares con un boleto ganador del juego FastPlay Ultimate Diamond Jackpot, según un comunicado de la Lotería de Illinois.

El afortunado turista compró su boleto de lotería en Komal Wine and Liquors, ubicado en 4628 N. Cumberland Avenue en Chicago, cerca del aeropuerto O’Hare de Chicago.

El ganador del ticket cuenta que antes de regresar al hotel donde se hospedaba decidió parar en una tienda de conveniencia cercana.

“Me di cuenta de que el juego Ultimate Diamond Jackpot tenía un premio bastante alto en ese momento, así que decidí probar suerte y compré un boleto. Cuando regresé al hotel y lo revisé, vi que había ganado el premio mayor: ¡más de 3 millones de dólares! Fue un momento de sorpresa y asombro, y me quedé paralizado”, dijo el ganador en el comunicado de la Lotería de Illinois.

El premio total es de $3,188,104 dólares y el ganador dijo que espera poder comprar una casa con el dinero del premio.

“Llevo tiempo queriendo comprar una casa, pero con lo caro que están los bienes raíces últimamente, simplemente no ha sido posible. Luego, hace poco me enteré de que mi casero va a vender el apartamento que he estado alquilando, así que ahora tengo que mudarme. Me siento increíblemente afortunado; ¡este premio no podría haber llegado en mejor momento!”, dijo “Tesoro Viajero”, en el comunicado.

La tienda que vendió el boleto ganador, Komal Wine and Liquor recibirá un bono del uno por ciento del premio, que asciende a poco más de $31,000.

Ultimate Diamond Jackpot es un juego de jackpot progresivo FastPlay de la Lotería de Illinois. El premio mayor comienza en $75,000 y aumenta con cada boleto vendido en todo el estado, tanto en tiendas físicas como en línea, hasta que se gane.