Tu guía para las eleciones primarias 2020 en Illinois

Lo que hay que saber

1 La elecciones primarias de Illinois son el 17 de marzo, con varias contiendas importantes en la boleta.

2 La votación anticipada ya inició, con ubicaciones en los 50 vecindarios de Chicago. Encuentra el lugar que te corresponde aquí.

3 ¿No estás registrado para votar? Aún puedes hacerlo llevando dos formas de identificación a tu casilla de voto correspondiente.

El día de las elecciones en Illinois ya casi está por llegar, y votantes de todo el estado deben prepararse para ir a las urnas. Aquí hay un vistazo a algunos recursos esenciales para ayudarte a prepararte para el gran día:

¿Cuándo es la elección primaria de Illinois?

Las elecciones primarias de Illinois se celebrarán el 17 de marzo de este año, el Día de San Patricio y dos semanas después del "Súper Martes", cuando se realizaron 16 primarias o asambleas al mismo tiempo en todo el país. Los votantes acudirán a las urnas en Illinois el mismo día que los votantes en Arizona, Florida y Ohio. Pero para aquellos habitantes de Illinois que ya han tomado una decisión, la votación anticipada está disponible desde ahora y hasta el 16 de marzo.

¿Cuáles son las grandes contiendas a seguir?

Desde la primaria demócrata para presidente, hasta la única elección estatal en este ciclo, así como la polémica campaña para abogado del estado del condado de Cook, más una revancha del Congreso que atrae la atención nacional y una contienda histórica en la Corte Suprema de Illinois. Haz clic aquí para leer algunas de las grandes contiendas que deberías estar siguiendo en Illinois.

¿Qué está en juego en las primarias demócratas?

El candidato demócrata a la presidencia será seleccionado oficialmente por los delegados en julio en la convención del partido en Milwaukee. Para ganar la nominación en la primera votación, un candidato debe haber obtenido el apoyo de una mayoría simple de los 3,979 delegados comprometidos, que serían 1,991.

Ve quién está en tu boleta

A continuación ingresa tu dirección para averiguar quiénes son tus representantes y quién se enfrenta a ellos.

¿Quién está en tu boleta electoral?

Averigua aquí quién estará en tu boleta electoral de Illinois en las elecciones primarias presidenciales del 17 de marzo.

Para obtener una boleta de muestra completa, asegúrese de visitar el sitio web de la autoridad electoral local.

¿Qué preguntas estarán en la boleta?

Casi todas las elecciones incluyen algún tipo de referéndum, y este año no es diferente. Además de votar por tus candidatos, puedes opinar sobre cuestiones específicas de tu municipio. Haz clic aquí para encontrar las preguntas que se harán a los votantes de Chicago y los suburbios del Condado de Cook, así como a los votantes de los condados suburbanos.

¿Dónde puedo votar anticipadamente?

Si desea evitar la prisa y emitir su voto antes del día de las elecciones, tiene muchas opciones:

Lista completa de los 52 sitios de votación anticipada en Chicago

Lista completa de los 54 sitios de votación anticipada para residentes suburbanos del Condado de Cook

Cómo encontrar lugares de votación anticipada en los condados suburbanos del área de Chicago

Con la excepción del condado Will, si su condado ofrece múltiples ubicaciones de votación anticipada, puede elegir la que sea más conveniente para usted.

¿Cómo encontrar tu lugar de votación?

Si prefiere emitir su voto el día de las elecciones, solo tienes una opción: la casilla de votación que te corresponda. Si no sabes dónde está, haz clic aquí y elige tu condado para averiguarlo.

¿A qué hora abren las urnas el día de las elecciones?

Las urnas abren a las 6 a.m. en todo el estado el 17 de marzo y permanecerán abiertas hasta las 7 p.m. Pero recuerda, si estás EN LA FILA cuando cierran las urnas, ¡aún puedes votar! Entonces, si te apresuras a llegar a tu lugar de votación en el último minuto, no te preocupes si hay fila de espera, y no permitas que nadie intente disuadirte de emitir tu voto.

¿Qué necesitas para votar?

Si bien no se requiere una identificación con fotografía emitida por el gobierno para votar según la ley de Illinois, puede ser útil presentarla en caso de que surjan preguntas sobre el registro, la dirección, la firma o más durante el proceso.

Es importante recordar que legalmente no necesitas ninguna forma de identificación para emitir su voto en Illinois, a menos que sea registro por primera vez o cambies tu registro.

¿Cómo registrarse para votar?

Si no estás registrado en Illinois pero todavía quiere votar, aún estás a tiempo. Puedes aprovechar el registro del período de gracia hasta el día de las elecciones. Simplemente tienes que llevar a tu lugar de votación dos formas de identificación, una con tu dirección actual.

¿Cómo votar por correo?

Si prefieres votar desde la comodidad de tu hogar, puedes hacerlo. Si ya estás registrado para votar, tienes hasta el 12 de marzo para solicitar una boleta por correo. Puedes solicitar una a través del sitio web de tu autoridad electoral local. Pero recuerda, si solicitas votar por correo, no puedes luego votar en tu casilla de votación a menos que lleves la boleta que te llegó por correo y la entregues a los jueces de casilla. Si eliges votar por correo, tu boleta debe tener la fecha del sello postal del día de la elección o antes para que se pueda contar.

¿Me puedo tomar una selfie con la boleta?

NO. En Illinois, la ley estatal prohíbe los selfies con la boleta. Es un delito mayor marcar la boleta para que otra persona pueda ver cómo votó, loque conlleva una posible sentencia de prisión de uno a tres años.

Los funcionarios electorales estatales han dicho que es "improbable" que alguien sea procesado por una selfie con la boleta electoral, pero para evitar problemas, tómate una foto de tu calcomanía "Voté" o posa junto al letrero de tu lugar de votación.

¿Qué hacer si tienes problemas para votar?

Si bien millones de personas emitirán sus votos sin ningún problema, algunos pueden ser cuestionados por su elegibilidad para votar, experimentar intimidación o tener problemas en su lugar de votación.

Si tienes alguna dificultad o incluso tienes preguntas sobre el proceso, te recomendamos que llames a la línea directa de Protección Electoral al 866-OUR-VOTE (solo en inglés), 888-VE-Y-VOTA (inglés / español) y 888-API-VOTE (inglés, chino, vietnamita, coreano, bengalí, hindi, urdu y tagalo).

La línea directa está atendida por una coalición no partidista de más de 100 organizaciones, dirigida por el Comité de Abogados para los Derechos Civiles de acuerdo con la ley.

¿Cómo obtener los resultados electorales de Illinois en vivo?

En nuestra Telemundo Chicago app o directamente aquí en TelemundoChicago.com