Tu guía para las elecciones generales de Illinois 2020

Las elecciones generales de 2020 están en marcha en Illinois, con millones de personas que ya solicitaron boletas por correo, votaron anticipadamente o hacen planes para acudir a las urnas el 3 de noviembre.

A continuación, te presentamos recursos e información esenciales para ayudarte a estar listo a cumplir tu deber cívico y hacer que se escuche tu voz.

Una nota importante: siempre puedes encontrar información detallada y respuestas a tus preguntas específicas comunicándote con las autoridades electorales locales. En Chicago, puedes ponerte en contacto con la Junta Electoral. En el Condado de Cook fuera de la ciudad y en los condados suburbanos circundantes, la autoridad electoral es la oficina del secretario local.

Cómo registrarse para votar en Illinois

Empecemos con el primer paso. ¿Estás registrado para votar en Illinois? Si no estás seguro, puedes verificar aquí ingresando tu nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Para registrarse para votar en Illinois, debes ser ciudadano estadounidense, tener 18 años antes del día de las elecciones y no estar cumpliendo una sentencia debido a una condena penal.

El periodo de registro en línea se venció el 18 de octubre, pero todavía puedes inscribirte durante el período de gracia hasta el 3 de noviembre. Esto lo puedes hacer en persona en cualquier lugar de votación anticipada en tu jurisdicción o en tu lugar de votación el día de las elecciones.

Cómo votar en Illinois

Para hacerlo, debes traer dos formas de identificación, una con tu dirección actual (como una factura de servicios públicos) y estar preparado para emitir tu voto al mismo tiempo. Si te ha mudado desde la última vez que votaste, también puedes usar el registro del período de gracia para actualizar tu nueva su dirección.

Hay tres formas de votar en Illinois, y los detalles de cada una se enumeran a continuación:

Puedes solicitar una boleta por correo y devolverla enviándola a través del Servicio Postal o entregándola en mano a la autoridad electoral local en un lugar aprobado.

Puedes votar en persona en un lugar de votación anticipada en tu jurisdicción que esté abierto hasta el día de las elecciones el 3 de noviembre.

El día de las elecciones, puedes votar en persona en el lugar de votación específico de tu distrito electoral o, si tu autoridad electoral local lo permite, en otro lugar de votación dentro de tu jurisdicción que estará abierto el 3 de noviembre.

Cómo votar por correo en Illinois

Cualquier persona registrada para votar en Illinois es elegible para votar por correo, no se necesita ninguna excusa.

Los votantes tienen hasta el 29 de octubre para solicitar una boleta por correo, aunque los funcionarios electorales aconsejan que presentes tu solicitud mucho antes, preferiblemente antes del 15 de octubre, a fin de tener tiempo suficiente para que la boleta llegue y se devuelva. Para ser contado, su boleta por correo debe tener matasellos del día de las elecciones y llegar dentro de los 14 días posteriores.

Puedes encontrar más información sobre la votación por correo en el sitio web de la Junta de Elecciones de Illinois o a través de la autoridad electoral local, que es donde puedes encontrar una solicitud para solicitar una boleta por correo.

Si solicitaste votar por correo y deseas entregar tu boleta en mano, sin pasar por el Servicio Postal, puedes hacerlo en persona en la oficina de tu autoridad electoral o en las ubicaciones dentro de su condado que se enumeran aquí:

Más de 2 millones de personas en Illinois han solicitado boletas por correo, rompiendo el récord anterior, ya que muchos funcionarios han alentado a votar de esta forma para limitar la interacción en persona y el tamaño de la multitud a medida que continúa la pandemia de coronavirus.

Cómo votar temprano en el área de Chicago

Si deseas evitar las prisas y emitir tu voto en persona antes del día de las elecciones, tienes muchas opciones. Aquí está la lista completa de sitios de votación anticipada en Chicago, el Condado de Cook y 10 de los condados suburbanos del área:

Todos los residentes de los condados enumerados pueden votar en cualquiera de las ubicaciones de votación anticipada de su condado, con dos excepciones: algunas ubicaciones en el Condado de Will sólo atienden a residentes de áreas específicas (como se indica).

Votantes de Chicago sólo pueden votar en la votación anticipada de la ciudad; no en los suburbios del Condado de Cook. De lo contrario, puedes elegir el lugar de votación anticipada en tu jurisdicción que sea más conveniente para ti.

Cómo votar el día de las elecciones

Si prefieres emitir su voto el día de las elecciones, en la mayoría de los condados de Illinois sólo tienes una opción: tu lugar de votación designado. Si no sabes dónde está, ingresa tu dirección a continuación para encontrarla:

Como novedad este año, todos los sitios de votación anticipada en Chicago permanecerán abiertos el día de las elecciones, al igual que seis ubicaciones en los suburbios del condado de Cook.

¿Cuándo abren las urnas el día de las elecciones?

Las urnas abren a las 6 a.m. en todo el estado y permanecerán abiertas hasta las 7 p.m. Pero recuerda: si aún estás en la fila cuando cierran las urnas, ¡aún puedes votar! Entonces, si acudes a tu lugar de votación a último minuto, no te preocupes si ves una línea, y no permitas que nadie intente disuadirte de emitir su voto.

Ve qué candidatos aparecen en la boleta en Illinois

Para obtener una boleta de muestra completa, incluidas todas las contiendas locales y judiciales, así como las preguntas del referéndum, asegúrate de visitar el sitio web de la autoridad electoral local.

Para averiguar por quién puedes votar en muchas de las contiendas (presidencial, congresional, legislativa y más) pulsa aquí e ingresa tu dirección.

¿Cuáles son las contiendas por seguir en Illinois?

Hay muchas contiendas en la boleta electoral en Illinois que son importantes, algunas de las cuales atraen la atención nacional en un ciclo electoral polémico.

Aquí hay un vistazo a nueve de las contiendas más importante en el área de Chicago y en todo el estado:

¿Qué preguntas estarán en la boleta electoral?

Casi todas las elecciones incluyen algún tipo de referéndum o preguntas sobre un tema determinado, y este año no es diferente. Además de votar por los candidatos que elijas, puedes dar tu opinión sobre cuestiones específicas de tu jurisdicción.

Un economista desglosa y explica cómo funcionaria la forma en la que se cobra el impuesto sobre la renta si es que la enmienda es aprobada.

¿No vives en el Condado de Cook? Visita el sitio web del secretario de tu condado para ver una lista completa de las preguntas del referéndum, así como una boleta de muestra.

Cómo investigar a los jueces en la boleta

La mayoría de los nombres en tu boleta electoral en esta elección son jueces que se postulan por primera vez para llenar una vacante o para reelegirse.

Los jueces en Illinois se eligen de distritos o circuitos específicos, no de todo el estado, por lo que los jueces en la boleta serán diferentes según el lugar donde uno viva.

Este año, hay dos vacantes y un voto de retención en la Corte Suprema de Illinois. En la Corte de Apelaciones de Illinois, hay tres vacantes y seis votos de retención.

Luego está el sistema de tribunales de circuito de Illinois. Los 24 circuitos judiciales del estado tratan con millones de casos legales cada año: desde delitos hasta demandas civiles, divorcio, adopción, desalojo, multas de tránsito, compensación de trabajadores, testamentos y más.

Hay dos tipos de jueces en el sistema de tribunales de circuito de Illinois: jueces de circuito, que son elegidos por los votantes por un período de seis años y luego se someten a un voto de retención a partir de entonces, y jueces asociados, que son nombrados por otros jueces.

En el condado de Cook, dos tercios de los aproximadamente 400 jueces son electos, ya sea en todo el condado o en un subcircuito, que es una parte particular del condado. Este año, hay 62 elecciones de retención judicial en la boleta en el Condado de Cook y decenas más de votos de retención en otros circuitos del estado.

Hay muchos recursos para ayudarte a decidir por quién votar y a quién retener, incluidas las evaluaciones de cada juez por parte de varios colegios de abogados locales (organizaciones formadas por abogados). Puedes encontrar esas recomendaciones sobre las calificaciones de los jueces de organizaciones como el Colegio de Abogados de Chicago, el Consejo de Abogados de Chicago y el Colegio de Abogados de Illinois, entre otros, en VoteforJudges.org.

Para un análisis más a fondo, Injustice Watch ha recopilado información sobre cada juez, incluida la división del tribunal en la que se encuentran, los casos dignos de mención, un registro de revocaciones de sus fallos, cuán duros o indulgentes tienden a ser en la sentencia, y más.

¿Qué debo traer para votar en persona?

Si está aprovechando el registro del período de gracia, debes traer dos formas de identificación, una con tu dirección, como una factura de servicios públicos, un talón de pago, entre otros documentos oficiales.

Si ya estás registrado para votar en tu dirección actual, no necesitas una identificación con foto emitida por el gobierno para votar según la ley de Illinois. Pero puede ser útil traer una si surgen preguntas sobre el registro, la dirección, la firma o más durante el proceso de votación.

Y si necesitas notas que te ayuden a recordar qué candidatos desea votar, ¡llévalas! Es legal traer materiales escritos o impresos a la casilla.

¿Puedo tomarme una selfi con la boleta electoral?

NO. En Illinois, la ley estatal prohíbe las selfis con las boletas. Es un delito marcar tu boleta para que otra persona pueda ver cómo votaste. Esto se castiga con una posible pena de prisión de uno a tres años.

¿Qué debo hacer si tengo problemas para votar?

Si bien millones de personas emitirán sus votos sin ningún problema, algunos pueden ser cuestionados sobre su elegibilidad para votar, experimentar intimidación de votantes o tener problemas en su lugar de votación.

Si tienes algún problema, o simplemente tienes preguntas sobre el proceso, te recomendamos que llames a:

1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683): ​​inglés

1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682): español / inglés

1-888-API-VOTE (1-888-274-8683): ​​idiomas asiáticos / inglés

1-844-YallaUS (1-844-925-5287): árabe / inglés

La línea directa está dirigida por una coalición no partidista de más de 100 organizaciones, liderada por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles.

Cómo obtener los resultados de las elecciones de Illinois en vivo

La cobertura en vivo del día de las elecciones se transmitirá por NBC 5 y Telemundo Chicago durante toda la noche y a las 10 p.m.

También puedes realizar un seguimiento de los resultados de las contiendas al minuto aquí TelemundoChicago.com

