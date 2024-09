¿Qué es el Tren de Aragua? Lo que debes saber sobre la pandilla venezolana en el centro de los titulares

Publicaciones recientes en las redes sociales han generado preocupación para muchos en torno a la presencia en Estados Unidos de una organización criminal de Venezuela conocida como el Tren de Aragua. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente y qué sabemos hasta ahora?

La pandilla ha sido confirmada en varios estados de los EE. UU., incluido Illinois, pero una situación en Aurora, Colorado, puso el tema en el centro de atención.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Telemundo Chicago y NBC Chicago han estado informando sobre la presencia de la pandilla en los EE. UU. durante meses.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua es la organización criminal más grande de Venezuela con más de 5,000 miembros.

Esta organización criminal transnacional ha logrado propagar su terror muy rápidamente por toda Sudamérica.

¿El Tren de Aragua está en Chicago o en Illinois?

Los miembros de la violenta pandilla se han dirigido a los Estados Unidos y se cree que están vinculados a casos criminales en cinco estados, incluidos Illinois e Indiana, dijeron funcionarios policiales locales a NBC News.

Las autoridades confirmaron a NBC News que están investigando más de 100 casos criminales relacionados con presuntos miembros del Tren de Aragua, y NBC Chicago confirmó que al menos dos miembros han sido arrestados en el condado de Cook por cargos relacionados con narcóticos y armas.

En enero, las divisiones de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook confirmaron a través de correos electrónicos internos obtenidos por Telemundo Chicago que los miembros de la pandilla están en Chicago.

Un portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional le dijo a NBC Chicago en una declaración: "HSI Chicago está comprometido a trabajar con nuestros socios de aplicación de la ley para combatir las amenazas y tendencias emergentes donde sea que las encontremos, incluidas las que involucran a organizaciones criminales transnacionales".

El comunicado continuó: "HSI Chicago está al tanto de recientes arrestos por delitos violentos que involucran a individuos presuntamente asociados con la pandilla Tren de Aragua y continúa monitoreando las tendencias emergentes y ayudando a las agencias policiales asociadas. Cualquier persona con información relacionada con la actividad de organizaciones criminales transnacionales puede enviar un informe anónimo llamando a la línea de información de HSI al 877-4-HSI-TIP".

Si bien las recientes publicaciones virales en las redes sociales que citaban llamadas al 911 sobre grandes grupos de migrantes armados que tomaron un edificio residencial y llenaron su patio con motocicletas no tenían fundamento, según la policía de Chicago.

"Hubo una llamada de servicio. Se codificó y no se generó ningún informe", dijo el departamento policial a NBC Chicago. "No confirmamos el estado de ningún individuo".

¿Qué pasó en Colorado?

La llamada viral al 911 en Chicago se parecía a una situación en Colorado, en la que un video que mostraba a personas portando armas en un complejo de apartamentos de Aurora fue ampliamente compartido y condujo a lo que las autoridades dicen que es la propagación de información errónea.

El alcalde de Aurora, Mike Coffman, y el alcalde de Denver, Mike Johnston, dijeron el jueves en una entrevista a la estación afiliada de NBC, 9NEWS, que la situación era exagerada. También tuvieron una entrevista con Telemundo Colorado sobre la situación.

Coffman le dijo a la estación que, si bien algunos residentes de edificios de apartamentos en la ciudad están siendo intimidados por una pandilla venezolana, la policía de Aurora estaba manejando la situación y haciendo arrestos, y la policía calificó la actividad de la pandilla como "aislada".

Si bien se confirmó la presencia de Tren de Aragua en ambas ciudades, Coffman y Johnston dijeron que los informes inexactos sobre el alcance del problema han llevado a complicaciones inesperadas.

"Está abrumando nuestro sistema 911, o nuestro centro de llamadas de emergencia, y en realidad está dañando nuestra capacidad de responder al crimen", dijo Coffman a la estación. "Espero que la gente no haga eso. Creo que estamos en una especie de ambiente de histeria en este momento por esto. Es un problema real. Se está abordando. Es aislado".

Aún así, el 30 de agosto, Coffman informó en Facebook que la oficina del Fiscal de la Ciudad de Aurora estaba preparando documentos solicitando una orden judicial de emergencia "para desalojar los edificios de apartamentos donde ha estado ocurriendo actividad de pandillas venezolanas".

Ese mismo día, un video del Departamento de Policía de Aurora mostró a oficiales patrullando The Edge en Lowry Apartments. La jefa interina de la policía de Aurora, Heather Morris, dijo en el video que después de hablar con los residentes, los oficiales, que han estado en el área "durante semanas", descubrieron que "definitivamente hay una imagen diferente".

"No estoy diciendo que no haya pandilleros que no vivan en esta comunidad, pero lo que estamos aprendiendo aquí es que los pandilleros no se han apoderado de este complejo", dijo Morris, señalando que la gente que paga su alquiler a los pandilleros "no está sucediendo".

La ciudad de Aurora también publicó un extenso mensaje horas después por la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), diciendo: "se ha compartido mucha información engañosa sobre lo que está sucediendo en nuestra ciudad".

"Aurora es una comunidad segura. Los medios han mezclado y exagerado considerablemente los incidentes que se limitan a un puñado de propiedades problemáticas. Sí, nos preocupa que haya una pequeña presencia del Tren de Aragua (TdA) en Aurora y lo hemos estado tomando en serio", decía la publicación. "Hemos respondido. Hemos realizado arrestos. Seguiremos realizando arrestos. Seguiremos abordando los problemas que los propietarios ausentes y de otros estados de estas propiedades han permitido que se agraven sin control. Aurora emprenderá agresivamente todas las acciones disponibles según el código de la ciudad y el estatuto penal".

Johnston agregó que la presencia del Tren de Aragua en Denver es menor que la de "muchas otras redes criminales organizadas que podrían haber estado aquí durante décadas", aunque dijo que está "monitoreando de cerca".