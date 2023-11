Tren de Amtrak con destino a Chicago se descarrila después de chocar con un vehículo vacío y una grúa en Michigan

Un tren de Amtrak que se dirigía a Chicago con 200 pasajeros descarriló después de chocar contra un vehículo desocupado y una grúa en el suroeste de Michigan, dijeron las autoridades el viernes.

"El ingeniero y aproximadamente 10 pasajeros sufrieron heridas que no ponen en peligro sus vidas y fueron atendidos por los servicios de ambulancia locales", dijo la oficina del sheriff del condado de Berrien.

El tren descarriló pero se mantuvo en pie.

El accidente ocurrió el jueves por la noche cerca de New Buffalo en la esquina suroeste de Michigan, a unas 70 millas al este de Chicago.

El vehículo quedó atascado en las vías y lo estaban sacando cuando el tren chocó contra él y la grúa, dijo la oficina del sheriff. Dos o tres personas en el lugar corrieron para ponerse a salvo.

“Con las luces, podían saber que el tren venía. Se quitaron del camino”, dijo el sheriff Chuck Heit a The Associated Press. "Fuimos muy afortunados, bendecidos, de no tener lesiones más graves ni una muerte".

El maquinista del tren no recibió aviso de que había un vehículo en las vías porque nadie se comunicó con Amtrak, dijo el portavoz del ferrocarril Marc Magliari.

“Hay grandes carteles azules en ese cruce que tienen un número de teléfono”, dijo Magliari.

El pasajero Riley Kozloff dijo que el accidente provocó un incendio fuera del tren.

“Al principio me golpeé un poco la cabeza; la colisión simplemente ocurrió”, dijo Kozloff a WNDU-TV en South Bend, Indiana. "Parecía que duraba 20 segundos, todo el mundo estaba confundido".

Los pasajeros fueron llevados a la escuela secundaria New Buffalo. Algunos fueron recogidos por familiares y amigos, mientras que otros continuaron su viaje a Chicago en autobuses organizados por Amtrak, dijo la oficina del sheriff.

Amtrak tiene tres rutas para personas que viajan entre Chicago y muchas comunidades de Michigan. Al menos ocho trenes fueron cancelados el viernes mientras los investigadores permanecían en el lugar del accidente.