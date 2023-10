Trece casas embrujadas del área de Chicago para explorar antes de Halloween

La temporada espeluznante está aquí, y eso significa que es hora de comenzar a planificar tus visitas a la casa encantada… si te atreves.

Este octubre habrá una variedad de opciones abiertas desde la ciudad de Chicago hasta los suburbios y más allá. Ya sean fantasmas, zombis o payasos los que te hacen sentir incómodo, hay algo ahí fuera que seguramente te asustará. A continuación un desglose de algunas de las opciones disponibles.

1. Nightmare on Clark Street - Chicago

Nightmare on Clark Street, ubicada en Wrigleyville, es una casa embrujada estilo laberinto de tres pisos donde los huéspedes deben encontrar la salida navegando a través de varios sustos. La atracción incluso tiene un bar con cócteles con temática de Halloween para que los visitantes mayores de 21 años puedan encontrar coraje líquido antes de continuar.

Nightmare on Clark Street está ubicada en 3505 N. Clark St. y está abierta todos los días de la semana. Las entradas se pueden comprar aquí.

2. 13th Floor Casa Embrujada - Parque Schiller

La empresa de entretenimiento Thirteenth Floor alberga dos casas embrujadas temáticas en el suburbio Schiller Park. Deadlands es un mundo post-apocalíptico plagado de mutaciones virales donde los visitantes se embarcan en una búsqueda para exponer a la corporación detrás del virus. Mientras tanto, Depths of Darkness es una aventura de terror marítimo que sigue a una antigua criatura de las profundidades marinas.

La atracción está ubicada en 5050 River Rd., Schiller Park y está abierta la mayoría de los días de la semana. Puedes consultar la programación y comprar entradas aquí.

3. Basement of the Dead and Shattered 3D - Aurora

El número uno en varias listas de casas embrujadas es Basement of the Dead, una atracción de terror que presenta criaturas de otro mundo, fantasmas y motosierras en Aurora. Las entradas para la casa embrujada incluyen la entrada al recorrido Shattered 3D con temática circense.

Aquellos que quieran explorar el set sin sobresaltos pueden participar en las “Noches de Aislamiento” los miércoles 11, 18 y 25 de octubre, donde los invitados deberán encontrar la salida de la Casa Encantada con solo una barra luminosa por grupo.

La casa embrujada está ubicada en 42. W. New York Street y está abierta de miércoles a domingo. Las entradas se pueden comprar aquí.

4. Dungeon of Doom - Zion

Explora una variedad de escenarios temáticos en esta casa embrujada de 45,000 pies cuadrados que ha estado funcionando durante 27 años en Sion. The Dungeon of Doom presenta ocho experiencias como el inframundo, un circo embrujado y un hospital.

Puede encontrar la casa embrujada en 600 29th St. Las fechas de operación varían, así que consulte el cronograma. Dungeon of Doom está abierto de viernes a domingo durante todo octubre y tiene un evento especial Slasher Night en Halloween. Los visitantes pueden comprar boletos con descuento en línea aquí y agregar $5 para una experiencia de “enterrado vivo”.

5. Massacre Haunted House - Montgomery

En otro lugar enorme, los visitantes pueden caminar a través de más de 35,000 pies cuadrados de atracciones de terror plagadas de payasos asesinos y enfermeras sedientas de sangre. Este año también se ha abierto una nueva "cámara de tortura".

También puedes encontrar salas de escape y una sala de lanzamiento de hachas. El lugar, incluida la fila de espera, está completamente cubierto y cuenta con 40 salas, ¡así que no dejes que el clima sea una excusa para faltar!

Massacre Haunted House está ubicada en 299 Montgomery Road y está abierta de viernes a domingo, con noches adicionales más cerca y durante Halloween. Las entradas se pueden comprar aquí.

6. Scream Scene - Skokie

Maníacos de motosierras y un laberinto de payasos son algunos de los aspectos más aterradores que encontrarás en Scream Scene. La atracción persigue a Skokie cada otoño y se apodera del parque acuático de Skokie, que queda abandonado en los meses más fríos.

Ubicado en 4715 Oakton Street, Scream Scene está abierto los viernes, sábados y domingos selectos. Encuentra entradas aquí.

7. The Catacombs - Chicago

Descienda a las catacumbas de la iglesia de St. Pascal, una casa embrujada sin fines de lucro administrada por la escuela y la iglesia, donde todos los fondos recaudados apoyarán los esfuerzos de educación de los jóvenes. Las Catacumbas, ubicadas en Portage Park, albergan una lista de originales personajes íconos, incluido el payaso Peanut, un espantapájaros llamado Stitches y un hombre de tres caras.

Puede visitar Las Catacumbas en 6143 W Irving Park Road los viernes, sábados y domingos selectos antes de Halloween. Puedes comprar entradas aquí.

8. Disturbia - Downers Grove

Del mismo creador que Basement of the Dead es Disturbia. Los visitantes se embarcarán en un camino que los llevará a través de un cementerio encantado y un huerto de calabazas lleno de monstruos deformes.

Aquellos que deseen evitar sobresaltos pueden visitar las “Noches de Aislamiento” de los miércoles 11, 18 y 25 de octubre para caminar por el espacio sin actores.

Disturbia, ubicada en 1213 Butterfield Rd., está abierta la mayoría de los jueves a domingos durante todo octubre. La casa embrujada también dará la bienvenida a los huéspedes algunos miércoles, lunes y Halloween. La información sobre cómo comprar entradas se puede encontrar aquí.

9. HellsGate - Lockport

Esta mansión encantada de varios niveles está escondida en el bosque, guardando sus demonios y secretos detrás de una puerta oxidada. HellsGate cuenta con un tobogán gigante y los visitantes tienen la oportunidad de obtener su entrada gratis si pueden encontrar al Key Master y resolver su acertijo correctamente en 10 segundos.

Los visitantes deben estacionarse en 301 W. 2nd St. y tomar un viaje de aproximadamente cinco minutos en autobús hasta los terrenos de HellsGate. La casa embrujada está abierta de jueves a domingo en octubre, con fechas adicionales hasta y durante Halloween. Las entradas se pueden comprar aquí.

10. Hayride of Horror - Lockport

Elimina dos pájaros de un tiro embarcándote en el Hayride of Horror después de visitar HellsGate, a solo cinco minutos en auto. Los huéspedes también pueden experimentar la Maldición del Bayou en el mismo lugar, o actualizar su boleto para hacer ambas cosas.

Los huéspedes pueden ver películas de terror en la pantalla de cine al aire libre de 20 pies del lugar y calentarse alrededor de la hoguera mientras esperan su turno.

Encuentra boletos para Hayride of Horror, ubicado en 1811 S. Lawrence Ave, aquí. El paseo en carruaje está abierto los viernes y sábados.

11. Realm of Terror - Round Lake Beach

Vea prótesis de terror profesionales y decorados diseñados para provocar escalofríos en el Reino del Terror. La casa embrujada cuenta con un laberinto en el que perderse y un Haunt Bar para tomar un refrigerio. Según los organizadores, es mejor dejar a los niños en casa para este evento.

El Realm of Terror está ubicado en 421 W. Rollins Rd. y está abierto la mayoría de los viernes a domingos durante todo octubre. Puedes comprar entradas aquí.

12. Midnight Terror - Oak Lawn

Grita al ver demonios, monstruos mutados y carniceros caníbales en Midnight Terror, una casa encantada de 26,000 pies cuadrados en los suburbios del sur de Oak Lawn. Midnight Terror combina el terror de la vieja escuela y la nueva tecnología para crear una experiencia aterradora única.

Visite la casa embrujada en 5520 W. 111th St. de viernes a domingo, con fechas adicionales más cercanas a Halloween y durante ésta. Encuentra entradas aquí.

13. The Old Joliet Haunted Prison

El recinto que alberga esta atracción apareció en "The Blues Brothers" y cerró sus puertas como una auténtica prisión allá por 2002.

Ahora está embrujado, como dicen.

The Haunted Prison es otra atracción del 13th Floor, y este año cuenta con tres atracciones: el Bloque de Celdas 13, que alberga a un recluso con una sed insaciable de venganza, el antiguo patio de la prisión, un matadero laberíntico y una pistola láser zombie.

Visite la prisión encantada Old Joliet en 401 Woodruff Road. Está abierto de viernes a domingo en octubre, con días laborables adicionales hasta Halloween. Puedes comprar entradas aquí.