Trabajadores de Chicago tendrán más días libres pagados tras aprobación de ordenanza municipal

La clase trabajadora de Chicago se anota una gran victoria tras la aprobación de una ordenanza municipal que aumenta al doble los días libres pagados. Sin embargo, esta medida significa un impacto a los pequeños negocios.

Valentina Ortiz trabaja como mesera y dice que en el pasado se ha visto en la necesidad de ir a trabajar estando enferma. “Vine y me mandaron a la casa, me dijeron ve a la casa que no te sientes bien y regresa en dos días cuando te sientas mejor”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Pero ahora todo cambia para ella y miles de empleados de Chicago tras la aprobación de la nueva ordenanza de días libres pagados, aprobada la noche del jueves por el concilio municipal.

“Me gusta porque puedes descansar y no tienes la necesidad de venir a trabajar aunque te sientas mal por el dinero”, dijo Ortiz.

La ordenanza establece cinco días por enfermedad y cinco días libres pagados. Sin embargo, dueños de negocios dicen que esta medida les afecta debido a que aun enfrentan el golpe del aumento de salario.

“Es un golpe muy fuerte porque acaban de pasar lo del salario mínimo, lo de la propina, acaban de pasar eso cinco años y esto nuevo de pago aunque estés enfermo estas enfermo”, dijo Sam Sánchez, de la Asociación de Restaurantes de Illinois.

Opinión similar tiene Ángel Díaz, propietario del restaurante Frida Room:

“La única forma de nosotros solventar ese gasto es con los precios que se van arriba, entonces la ciudad cada vez sube y sube más y te lo digo porque ya íbamos cinco años que venimos con un dólar adicional cada año”.

Las pequeñas empresas con 50 empleados o menos no tendrán que pagar el tiempo libre remunerado no utilizado, las empresas con 51 a 100 empleados tendrán una incorporación gradual de dos años, mientras que las empresas con más de 100 empleados tendrán que pagar el tiempo libre remunerado no utilizado.

A lo que Sam Sánchez miembro de la junta de la asociación de restaurantes dice que trabajan para pedir que a las compañías se les otorgue 30 días para enmendar o corregir si hubo algún error.

“Si hay un error de oficina o de contabilidad y se les falta días que el empleado nos notifique y de ese día que empieza contar 30 días en esos 30 días arreglar enseñar a pagar lo que hace antes de una demanda”, dijo Sánchez.

Aquellos negocios que violen esta ordenanza municipal comenzarán a enfrentar multas a partir del 2025. La ordenanza entra en vigor a partir del 1 de enero del próximo año.