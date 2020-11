Total de nieve acumulada en áreas de Chicago

El martes áreas de Chicago vieron su primera nevada signifcativa de la temporada justo antes del Día de Acción de Gracias.

A eso las 9 a.m. algunos sectores ya reportaban acumulados de hasta 3 pulgadas.

Debido al mal tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de tiempo invernal para los condados de DeKalb, Kane y McHenry hasta las 10 a.m.

La zona de Chicago no experimentó nieve pero si lluvia que continurá sintiéndose durante todo el martes y miércoles.

Aquí un vistazo al total de nieve acumulada en nuestra zona:

AURORA (KANE).................................3.0

SOMONAUK 2NE (DE KALB)........................2.0

WHEATON 2NNE (DU PAGE)........................2.0

AURORA 4SE (DU PAGE)..........................2.0

HUNTLEY (MCHENRY).............................2.0

NEW LENOX 2SE (WILL)..........................2.0

CORTLAND (DE KALB)............................1.8

DE KALB 1SW (DE KALB).........................1.8

ROCKFORD 2ENE (WINNEBAGO).....................1.8

DEKALB (DE KALB)..............................1.7

ROCKFORD (WINNEBAGO)..........................1.7

BARTLETT 1SE (DU PAGE)........................1.6

CRYSTAL LAKE 1WSW (MCHENRY)...................1.6

HOMER GLEN 1ENE (WILL)........................1.6

GILBERTS (KANE)...............................1.6

BATAVIA (KANE)................................1.5

ELGIN (KANE)..................................1.5

HOFFMAN ESTATES 5W (COOK).....................1.5

PALOS PARK 1SW (COOK).........................1.5

ROSELLE 1ESE (DU PAGE)........................1.5

ELGIN 1S (KANE)...............................1.5

ST. CHARLES (KANE)............................1.5

GENEVA 1SSW (KANE)............................1.5

ROMEOVILLE (WILL).............................1.5

PARK FOREST (COOK)............................1.5

GENOA (DE KALB)...............................1.4

AURORA 4SE (DU PAGE)..........................1.4

SUGAR GROVE 1NE (KANE)........................1.4

CRYSTAL LAKE (MCHENRY)........................1.3

PLAINFIELD 5SW (KENDALL)......................1.3

BATAVIA 2WNW (KANE)...........................1.3

CARY (MCHENRY)................................1.3

NAPERVILLE 4SSW (WILL)........................1.3

BOLINGBROOK 3NE (DU PAGE).....................1.2

AURORA 4NE (DU PAGE)..........................1.2

BURR RIDGE 2SW (DU PAGE)......................1.2

ST. CHARLES 6NW (KANE)........................1.2

ELGIN 2W (KANE)...............................1.2

DIXON 3NNW (LEE)..............................1.2

BULL VALLEY 2WNW (MCHENRY)....................1.2

NEW LENOX 3E (WILL)...........................1.2

STEWARD (LEE).................................1.2

SCHAUMBURG 2E (COOK)..........................1.1

CRETE 3E (WILL)...............................1.1

PLAINFIELD 2SSE (WILL)........................1.1

EARLVILLE 3S (LA SALLE).......................1.0

LISLE (DU PAGE)...............................1.0

MONTGOMERY 1SSE (KENDALL).....................1.0

BATAVIA 1WSW (KANE)...........................1.0

NORTH AURORA 2NE (KANE).......................1.0

STERLING 4NE (LEE)............................1.0

MENDOTA (LA SALLE)............................1.0

WOODSTOCK 4SW (MCHENRY).......................1.0

MANHATTAN 5ENE (WILL).........................1.0

MANHATTAN (WILL)..............................1.0

MENDOTA (LA SALLE)............................1.0

WESTMONT (DU PAGE)............................1.0

ELK GROVE VILLAGE 2WSW (COOK).................0.9

ELMHURST 1ESE (DU PAGE).......................0.9

OTTAWA 2N (LA SALLE)..........................0.9

LAKE ZURICH (LAKE)............................0.9

HOFFMAN ESTATES 2SE (COOK)....................0.8

PARK FOREST 1NNE (COOK).......................0.8

ASHTON (LEE)..................................0.8

OTTAWA 1NW (LA SALLE).........................0.8

MOKENA 1W (WILL)..............................0.8

PEOTONE (WILL)................................0.8

LISLE MORTON ARB (DU PAGE)....................0.8

WOODSTOCK 5NW (MCHENRY).......................0.8

PALATINE 1NNE (COOK)..........................0.7

ELMHURST 2SE (DU PAGE)........................0.7

JOLIET 2N (WILL)..............................0.7

MUNDELEIN (LAKE)..............................0.7

LA SALLE (LA SALLE)...........................0.6

PERU 1ENE (LA SALLE)..........................0.6

MCHENRY (STRATTON LOCK & DAM) (MCHENRY).......0.6

DIXON (LEE)...................................0.5

CAPRON (BOONE)................................0.5

BRIDGEVIEW 1NNW (COOK)........................0.5

OAK PARK 2S (COOK)............................0.5

OAK LAWN (COOK)...............................0.5

CHICAGO RIDGE (COOK)..........................0.5

PARK RIDGE (COOK).............................0.5

PARK RIDGE 1WNW (COOK)........................0.5

OAK LAWN 2WNW (COOK)..........................0.5

ELK GROVE VILLAGE 1ESE (COOK).................0.5

OAK PARK 1NNE (COOK)..........................0.5

ELMHURST (DU PAGE)............................0.5

OTTAWA (LA SALLE).............................0.5

HARWOOD HEIGHTS (COOK)........................0.4

LA GRANGE PARK 1SSW (COOK)....................0.4

LAKE IN THE HILLS 2.5W (MCHENRY)..............0.4

MANHATTAN 1ESE (WILL).........................0.4

MIDWAY COOP (COOK)............................0.4

LINCOLNWOOD 2E (COOK).........................0.3

BUFFALO GROVE 2N (LAKE).......................0.3

MORRIS (GRUNDY)...............................0.3

COAL CITY 4NNW (GRUNDY).......................0.2

CARBON HILL 3.1N (GRUNDY).....................0.2

MORRIS 6ESE (GRUNDY)..........................0.2

LAKE VILLA 1SSW (LAKE)........................0.2

BANNOCKBURN (LAKE)............................0.2

LAKE VILLA 2WSW (LAKE)........................0.2

BARRINGTON (LAKE).............................0.1

ELGIN (KANE)..................................0.1

MINOOKA (GRUNDY)..............................0.1

OHARE AIRPORT (COOK)..........................0.1

INDIANA

VALPARAISO 2WNW (PORTER)......................1.2

VALPARAISO 6SSW (PORTER)......................0.8

VALPARAISO 1NNW (PORTER)......................0.8

INDIANA DUNES (PORTER)........................0.5

VALPARAISO 4SW (PORTER).......................0.5

LAKES OF THE FOUR SEASONS (PORTER)............0.5

GARY 5ENE (LAKE)..............................0.4

HEBRON 4NE (PORTER)...........................0.4

PORTER 1S (PORTER)............................0.4

CROWN POINT (LAKE)............................0.1

CHESTERTON 1ENE (PORTER)......................0.1