Tortillerías “El Milagro”: siguen las protestas y empresa bloquea el acceso a ciertos trabajadores

Por segundo día consecutivo trabajadores de producción de las tortillerías “El Milagro” se manifiestan en busca de mejores condiciones laborales mientras alegan que la empresa no les ha permitido retomar sus trabajos luego de una manifestación el jueves.

Los empleados que han entablado una protesta frente a la tienda sede en La Villita, dice que actualmente hay menos personal de producción, pero que su empleador les exige sacar la cuota regular de productos.

Activistas de la organización Arise Chicago que apoya a los empleados de “El Milagro”, indica que tras la protesta del jueves a varios trabajadores no se les permitió ingresar a su lugar de trabajo y tuvieron que pedir ayuda a la policía para negociar su acceso.

Algunos de los empleados a los cuales se les bloqueó el acceso a la fábrica de tortillas necesitaban entrar para recolectar artículos personales como las llaves de su casa, o incluso sus autos.

El grupo de trabajadores que organizó la manifestación piden mejores condiciones de trabajo, aumento salarial y que les brinden el uniforme e indumentaria necesaria para hacer su trabajo.

La policía de Chicago confirmó que acudió en dos ocasiones a la fábrica entre la calle 21 y Western Ave. y que la intervención no requirió de un reporte policiaco.

Arise Chicago agrega que la tortillería le pidió a quienes participaron en el paro a que se reunieran el viernes con recursos humanos.

“Se me hace injusto porque solo estamos peleando por nuestros derechos, por que se respeten nuestros derechos, no estamos queriendo hacerle daño a la compañía y esto se está saliendo de control y de nuestras manos”, dice Irma González, trabajadora a quien no la dejaron regresar a trabajar tras participar de la manifestación.

Los trabajadores alegan que sus condiciones de trabajo actuales son inseguras, tienen demasiado trabajo y el pago que reciben no es suficiente.

Telemundo Chicago contactó a la oficina de recursos humanos, de tortillerías “El Milagro”, para conocer su perspectiva respecto a la situación que pintan los empleados manifestándose, y una encargada indicó que ellos no pueden dar información respecto a este tema.

Muchos clientes reportan que no han podido encontrar las populares tortillas en supermercados y no les ha quedado de otra que ir personalmente a La Villita por suministros.