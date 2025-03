Tormenta causa vientos severos en zonas del área de Chicago e Indiana

Algunas zonas del área de Chicago registraron ráfagas de viento superiores a 112 kilómetros por hora (70 millas por hora) debido a las fuertes tormentas eléctricas que azotaron la región el domingo.

El peor momento del viento se registró en el condado de Porter, en el noroeste de Indiana, donde algunas zonas sufrieron daños en árboles y viviendas debido a las fuertes tormentas.

Según meteorólogos expertos de Lakes of the Four Seasons, algunas casas perdieron tejas de sus techos, con ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) en la zona.

En la cercana Valparaíso, se registró una ráfaga de viento de 128 kilómetros por hora (80 millas por hora) mientras las tormentas azotaban la región, y algunas alcanzaron velocidades superiores a 112 kilómetros por hora (70 millas por hora) al desplazarse hacia el noreste.

En otras partes de Indiana, se registraron ráfagas de viento superiores a 112 kilómetros por hora (70 millas por hora) en Remington, en el condado de Jasper, y en Munster, Indiana, una ráfaga de viento de 96 kilómetros por hora (60 millas por hora) en el condado de Lake.

Illinois tampoco fue inmune a los daños causados ​​por la tormenta, ya que se registró una ráfaga de viento de 120 kilómetros por hora en Ford Heights, en el condado suburbano de Cook. Otra ráfaga de 100 kilómetros por hora se registró en Momence, al este del condado de Kankakee.

También se reportaron daños a los árboles en Sleepy Hollow, con granizo del tamaño de una moneda de un centavo en Grayslake y Tinley Park.

Las tormentas eléctricas generaron varias alertas de tormenta severa en la zona, lo que provocó un retraso en el partido de los Chicago White Sox contra los Los Angeles Angels y una parada en tierra en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago.

Se emitió un aviso de tornado para partes de los condados de Newton y Lake en Indiana, pero no está claro si algún tornado tocó tierra en la zona.

Después de que las tormentas avancen por la región, se espera que las temperaturas bajen drásticamente, con lecturas de solo entre 4 y 5 grados Celsius el lunes. Existe otra posibilidad de tormentas fuertes a severas según el pronóstico para el martes por la noche y el miércoles por la mañana, según el equipo de tormentas de NBC 5.