Esto es lo que prestatarios de Illinois deben saber tras plan de Biden de perdonar a miles en préstamos estudiantiles

A millones, incluidos muchos en Illinois, que deben dinero en préstamos estudiantiles federales se les perdonarán esas deudas según un plan anunciado por el presidente Joe Biden el miércoles.

Esto es lo que debe saber sobre el plan y lo que podría significar para los residentes del estado:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿Qué préstamos son elegibles para la condonación de préstamos estudiantiles?

Si su préstamo estudiantil fue financiado a través del gobierno federal, puede ser elegible para la condonación. Los préstamos privados actualmente no son elegibles para el plan de condonación.

¿Cuál es la diferencia entre un préstamo privado y un préstamo federal?

Por lo general, el gobierno federal le ofreció préstamos federales a estudiantes a través de su institución educativa después de que completaran una solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, o FAFSA. Los préstamos privados fueron obtenidos por otros prestamistas externos, como un banco o cooperativa de crédito.

¿Cuáles son los requisitos de ingresos para el perdón?

Para ser elegible para la condonación, el prestatario debe ganar $125,000 o menos como individuo o $250,000 si es casado o cabeza de familia.

¿Cuánta deuda se puede perdonar?

Se pueden perdonar hasta $10,000, o hasta $20,000 si recibió una Beca Pell federal cuando estaba en la universidad.

¿Qué tengo que hacer para que me perdonen el préstamo?

Alrededor de 8 millones de personas serán elegibles para recibir alivio automáticamente porque el Departamento de Educación de Estados Unidos ya tiene su información de ingresos actual, dijo la administración.

Si la agencia no tiene su información de ingresos actual o si no sabe si la tiene, deberá completar una solicitud. Esa aplicación aún no está disponible, pero lo estará en las próximas semanas, según indicó la administración en su anuncio.

Para recibir una notificación del Departamento de Educación de Estados Unidos cuando la solicitud esté abierta, regístrese en la página de suscripción del Departamento de Educación.

¿Qué es una beca Pell y cómo sé si obtuve una?

La Beca Pell es un premio monetario del gobierno federal para estudiantes que han demostrado una gran necesidad financiera. Muchos solicitantes de FAFSA reciben este premio. Si revisa la carta del paquete de ayuda financiera de su escuela, debería ver la Beca Pell en la lista si recibió una.

¿Qué es el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público?

Los prestatarios que están empleados por organizaciones sin fines de lucro, las fuerzas armadas o el gobierno federal, estatal, tribal o local pueden ser elegibles para que se condonen todos sus préstamos estudiantiles a través del programa independiente de condonación de préstamos por servicio público.

Obtenga más información sobre quién es elegible y cómo presentar una solicitud aquí.

¿Cuándo comienza el pago de préstamos estudiantiles para aquellos que aún deben?

La moratoria en los pagos de préstamos estudiantiles se ha extendido nuevamente hasta el 31 de diciembre de 2022. La administración aclaró que esta será la última extensión y que aquellos prestatarios cuya deuda no será perdonada deberían planear comenzar a pagar en enero de 2023.

¿Cuánta deuda de préstamos estudiantiles tienen los habitantes de Illinois?

Según Educationdata.org, un sitio que busca información educativa en los Estados Unidos, “los residentes de Illinois tienen una probabilidad un poco menor de tener deudas de préstamos estudiantiles, pero tienen un saldo restante promedio más alto”.

La deuda promedio de préstamos estudiantiles en Illinois es de $37,757, según el sitio, con más de 1.6 millones de estudiantes prestatarios viviendo en el estado. De ellos, más de la mitad son menores de 35 años y más del 20% debe más de $20,000.

¿Qué más pueden hacer los prestatarios en Illinois para reducir sus pagos?

Hay una serie de programas de pago y condonación de préstamos estudiantiles en el estado. Para obtener una lista completa, haga clic aquí.

To read this article in English, click here.