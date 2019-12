Todo listo para el encendido del gran árbol de Navidad de Chicago

La fiesta navideña comienza el viernes de manera oficial, una vez que se encienda el árbol de Navidad de la Ciudad de Chicago 2019.

El abeto azul de 55 pies de Elgin fue cortado a principios de este mes y llegó a la ciudad el 8 de noviembre. El propietario del árbol, Gene Nelson, fue seleccionado de entre más de 40 solicitudes enviadas al Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de la ciudad.

La familia Nelson tendrá la oportunidad de "encender el interruptor" en la ya tradicional ceremonia de encendido.

El evento contará con el artista ganador del premio Grammy Jonathan Butler, quien recientemente lanzó un segundo álbum de Navidad titulado "Christmas Together". Cielito Lindo, un grupo latino de mariachis también actuará seguido de Eleanor y los evles de Eleanor's Very Merry Christmas Wish - The Musical.

El árbol permanecerá en pie hasta el 6 de enero.

Para más información, puedes visitar el sitio millenniumpark.org.